Joan Mir il a le titre MotoGP en main. Avec trois courses à disputer, il est le leader avec 14 points d’avance sur le second, Fabio Quartararo, et 19 sur Maverick Viñales. Bien que le La grande préoccupation du pilote espagnol n’est pas ses rivaux mais le coronavirus. «Un positif peut être un adieu à toutes les options il y aura peut-être à se battre pour le championnat », a-t-il déclaré en avant-première du Grand Prix de Saint-Marin.

COVID-19 est l’une des choses qui inquiète le plus l’organisation et les pilotes, et encore plus après le positif de Valentino Rossi. “Le truc de Vale m’a effrayé”Mir a commenté avant la première des deux courses en Aragon. La bulle MotoGP arrive maintenant à Valence pour affronter les deux prochains tests, bien que cette bulle n’ait pas fonctionné avec Rossi et que cela augmente encore plus l’inquiétude sur la grille.

Après le premier marathon de trois courses consécutives, Mir, a profité de cette semaine pour s’enfermer dans sa maison en Andorre, en prenant les mesures préventives nécessaires pour rester à l’abri du coronavirus. Le pilote Suzuki fait face à une opportunité historique telle que se proclamer champion du monde MotoGP.

Vous savez que vos revenus sont minimes et en cas de test positif, il devrait être isolé pendant au moins 10 jours, ce qui signifierait manquer deux courses puisque les trois qui restent pour la fin seront joués consécutivement. Au cas où cela arriverait, il dirait au revoir au rêve de la Coupe du monde. Pour cette raison, il se conforme strictement aux mesures sanitaires recommandées pour pouvoir se battre pour le titre sur la piste.

Cheste se protège contre le coronavirus

La situation à Valence due au COVID-19 a suscité une certaine peur parmi les pilotes, c’est pourquoi Cheste a décidé de se protéger contre l’arrivée du MotoGP pour empêcher les fans de s’approcher des environs du circuit Ricardo Tormo. La police locale de Cheste fermera tous les accès au centre-ville lors de la célébration des deux grands prix qui se tiendront à Valence du 6 au 8 novembre et du 13 au 15 novembre.

De nombreux membres de la protection civile et de la police locale assureront la sécurité et la santé de tous les travailleurs, organisateurs et personnels de la bulle MotoGP afin que le GP d’Europe et le GP de la Communauté valencienne puissent se jouer normalement. Une victoire de Mir dans l’une des deux courses au Ricardo Tormo laisserait son premier titre très en piste dans la catégorie reine.