Le côté nord de Chicago est maintenant le côté sans succès.

Le droitier des Cubs, Alec Mills, a lancé le deuxième but de la saison MLB 2020 le 13 septembre, inscrivant son nom dans le livre des records quelques semaines à peine après que le lanceur des White Sox, Lucas Giolito, ait décroché un non-frappeur contre les Pirates. C’est encore plus doux quand vous ajoutez que Mills a grandi en fan de Cubs.

La raclée 12-0 des Cubs contre les Brewers n’a été rendue plus douce que par l’effort de Mills, parcourant la distance en marchant seulement trois frappeurs dans le processus. C’est le premier sans coup sûr des Cubs depuis que Jake Arrieta n’a pas frappé les Reds le 21 avril 2016 et le 16e sans coup sûr de l’histoire des Cubs.

Il y a eu plus de 215000 matchs dans l’histoire de la MLB, mais il y a eu un peu plus de 300 joueurs sans coup sûr, ce qui signifie que les membres du club sans succès font partie d’une jolie société d’élite.

Les non-frappeurs sont de toutes formes et tailles, sans deux non-non qui se ressemblent. Ci-dessous, vous pouvez voir le plus récent no-hitter de chaque équipe, chaque match parfait et plus encore.

No-hitter vs Perfect Game

Un jeu parfait ne se produit que lorsque le lanceur n’autorise pas un seul baserunner dans le jeu, comme dans 27 frappeurs et 27 batteurs vers le bas. Dans un baserunner sans coup sûr, les baserunners sont autorisés à marcher, à frapper par balle, par erreur, etc. Chaque jeu parfait est un jeu sans coup sûr, mais tous les jeux sans coup sûr ne sont pas parfaits.

No-hitters d’après-saison

Dans l’histoire du baseball, il n’y a eu que deux non-frappeurs lancés en séries éliminatoires.

Le premier était le match parfait de Don Larsen pour les Yankees contre les Dodgers le 8 octobre 1956, dans le cinquième match de la Série mondiale.

Le regretté et grand Hall of Famer Roy Halladay a rejoint Larsen en tant que deuxième homme à lancer un non-frappeur en séries éliminatoires lorsqu’il n’a pas frappé les Reds de Cincinnati pour les Phillies de Philadelphie dans le NLDS 2010.

Pas de frappeurs les plus récents

Team Pitcher Date Adversaire Arizona Diamondbacks Edwin Jackson 25 juin 2010 Tampa Bay Rays Atlanta Braves Kent Mercker 8 avril 1994 Los Angeles Dodgers Baltimore Orioles Combiné: Bob Milacki (6 IP)

Mike Flanagan (1 PI)

Mark Williamson (1 PI)

Gregg Olson (1 IP) 13 juillet 1991 Oakland Athletics Boston Red Sox Jon Lester 19 mai 2008 Kansas City Royals Chicago Cubs Alec Mills 13 septembre 2020 Milwaukee Brewers Chicago White Sox Lucas Giolito 25 août 2020 Pittsburgh Pirates Cincinnati Reds Homer Bailey 3 juillet 2013 Giants de San Francisco

Indiens de Cleveland

Len Barker

15 mai 1981

Blue Jays de Toronto

Colorado Rockies Ubaldo Jimenez 17 avril 2010 Atlanta Braves Detroit Tigers Justin Verlander 7 mai 2011 Toronto Blue Jays Houston Astros Justin Verlander 1er septembre 2019 Toronto Blue Jays Kansas City Royals Brett Saberhagen 26 août 1991 Chicago White Sox Los Angeles Angels Combined : Taylor Cole (2 PI)

Félix Peña (7 IP) 12 juillet 2019 Seattle Mariners Los Angeles Dodgers Combiné: Walker Buehler (6 IP)

Tony Cingrani (1 PI)

Yimi Garcia (1 IP)

Adam Liberator (1 IP) 4 mai 2018 San Diego Padres Miami Marlins Edinson Volquez 3 juin 2017 Arizona Diamondbacks Milwaukee Brewers Juan Nieves 15 avril 1987 Baltimore Orioles Minnesota Twins Francisco Liriano 3 mai 2011 Chicago White Sox New York Mets Johan Santana juin 1, 2012 Cardinaux de Saint-Louis

Yankees de New York

David Cone

18 juillet 1999

Expos de Montréal

Oakland Athletics Mike Fiers 7 mai 2019 Cincinnati Reds Philadelphia Phillies Cole Hamels 25 juillet 2015 Chicago Cubs Pittsburgh Pirates Combined: Francisco Cordova (9 IP)

Ricardo Rincón (1 IP) 12 juillet 1997 Houston Astros San Francisco Giants Chris Heston 9 juin 2015 New York Mets Seattle Mariners James Paxton 8 mai 2018 Toronto Blue Jays St. Louis Cardinals Bud Smith 3 septembre 2001 San Diego Padres Tampa Bay Rays Matt Garza 26 juillet 2010 Detroit Tigers Texas Rangers Kenny Rogers 28 juillet 1994 California Angels Toronto Blue Jays Dave Stieb 2 septembre 1990 Cleveland Indians Washington Nationals Max Scherzer 3 octobre 2015 New York Mets

Les lettres en gras indiquent un jeu parfait.

Les Padres de San Diego n’ont pas encore lancé de buteur.

Liste des jeux parfaits

Depuis 1903 – l’ère des World Series – il y a eu 21 matchs parfaits. Il y a eu 23 perfectos au total en tenant compte du jeu de l’ère pré-moderne.

Pitcher Date Équipe Adversaire Felix Hernandez 15 août 2012 Seattle Mariners Tampa Bay Rays Matt Cain 13 juin 2012 San Francisco Giants Houston Astros Philip Humber 21 avril 2012 Chicago White Sox Seattle Mariners Roy Halladay 29 mai 2010 Philadelphia Phillies Florida Marlins Dallas Braden 9 mai 2010 Oakland A’s Tampa Bay Rays Mark Buehrle 23 juillet 2009 Chicago White Sox Tampa Bay Rays Randy Johnson 18 mai 2004 Arizona Diamondbacks Atlanta Braves David Cone 18 juillet 1999 New York Yankees Expositions de Montréal David Wells 17 mai 1998 Nouveau York Yankees Minnesota Twins Kenny Rogers 28 juillet 1994 Texas Rangers California Angels Dennis Martinez 28 juillet 1991 Expos de Montréal Los Angeles Dodgers Tom Browning 16 septembre 1988 Cincinnati Reds Los Angeles Dodgers Mike Witt 30 septembre 1984 California Angels Texas Rangers Len Barker 15 mai 1981 Cleveland Indians Toronto Blue Jays Catfish Hunter 8 mai 1968 Oakland A’s Minnesota Twins Sandy Koufax 9 septembre 1965 Los Angeles Dodgers Chicago Cubs Jim Bunning J 21 juin 1964 Phillies de Philadelphie New York Mets

Don Larsen

8 octobre 1956

Yankees de New York

Brooklyn Dodgers

Charlie Robertson 30 avril 1922 Chicago White Sox Detroit Tigers Addie Joss 2 octobre 1908 Cleveland Naps Chicago White Sox Cy Young 5 mai 1904 Boston Americans Philadelphia A’s John Ward 17 juin 1880 Providence Grays Buffalo Bisons Lee Richmond 12 juin 1880 Worcester Ruby Legs Cleveland Blues

Le jeu parfait de Don Larsen reste le seul match parfait de l’histoire des séries éliminatoires.

No-hitters par équipe

Équipe Nombre de non-frappeurs Dodgers de Los Angeles 26 White Sox de Chicago 19 Red Sox de Boston 18 Giants de San Francisco 17 Reds de Cincinnati 16 Cubs de Chicago 16 Braves d’Atlanta 14 Indians de Cleveland 14 Phillies de Philadelphie 13 Athlétisme d’Oakland 13 Astros de Houston 12 Yankees de New York 11 Angels de Los Angeles 11 St. Louis Cardinals 9 Detroit Tigers 7 Washington Nationals 7 Pittsburgh Pirates 6 Miami Marlins 6 Seattle Mariners 6 Baltimore Orioles (modernes) 5 Minnesota Twins 5 Texas Rangers 5 Kansas City Royals 4 Louisville Colonels 4 Philadelphia Athletics 4 Baltimore Orioles (old) 3 Arizona Diamondbacks 2 Buffalo Bisons 2 Columbus Buckeyes 2 Providence Greys 2 Brooklyn Tip-Tops 1 Chicago Chi-Feds / Whales 1 Cincinnati Outlaw Reds 1 Cleveland Blues 1 Cleveland Spiders 1 Colorado Rockies 1 Cowboys de Kansas City 1 Kansas City Packers 1 Milwaukee Brewers (ancien) 1 Milwaukee Brewers (moderne) 1 Mets de New York 1 Rebelles de Pittsburgh 1 Broncos de Rochester 1 Rays de Tampa Bay 1 Blue Jays de Toronto 1

Les lettres italiques indiquent les franchises disparues / déplacées.