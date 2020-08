SAN DIEGO (AP) Rookie Jose Marmolejos a eu une très bonne journée pour un gars qui ne savait pas qu’il était sur la liste jusqu’à trois heures avant le premier lancer du double de jeudi.

Marmolejos a frappé son premier grand chelem et Shed Long Jr. a également participé à la première manche de six points qui a conduit les Mariners de Seattle à une victoire de 8-3 contre les Padres de San Diego et à une division en double.

Marmolejos a également eu un gros jeu défensif au premier but et a eu deux circuits dans la journée.

«Quand nous avions besoin d’un gros coup, Marmo nous a lancés avec un grand chelem dans la première manche, a dit le gérant Scott Servais. C’était génial de voir un gars qui, quand il s’est réveillé ce matin, n’avait aucune idée qu’il ferait partie de l’alignement actif et il a fini par frapper deux circuits pour nous. ”

Les Mariners ont pris deux des trois des Padres, qui ont obtenu trois circuits jeudi de Manny Machado en chaleur.

Dans le premier match, Wil Myers de San Diego a frappé un circuit de trois points de fin de match pour couronner un rallye de sept points avec deux retraits en septième manche pour étourdir les Mariners 10-7. Machado a eu deux circuits parmi ses trois coups sûrs et a conduit en quatre points.

Ils ont joué le double titre après que les Mariners aient voté à l’unanimité de ne pas jouer mercredi soir pour protester contre la fusillade de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin. Les Mariners ont le plus de Noirs au baseball, huit sur la liste active et 11 sur la liste de 40 joueurs.

Les Mariners ont sauté partout sur Garrett Richards (1-2) dans la première manche du deuxième match. Marmolejos, ajouté en tant que «29e» joueur pour le double titre, a frappé son grand chelem avec un retrait et Long connecté avec deux retraits pour donner à Seattle une avance de 6-0 et pourchasser Richards. C’était le troisième de Marmolejos et le deuxième de Long.

«Je ne pensais pas à un Grand Chelem, je pensais juste à un contact solide, a dit Marmolejos. «Il savait qu’il était parti» dès que je l’ai frappé. Parfois, vous connaissez ce sentiment. J’étais reconnaissant. ”

Marmolejos a également réussi un circuit lors du premier match.

Machado a réussi un circuit en bas du premier off Yusei Kikuchi (1-2), son 11e. Les Padres ont continué à prendre les devants sur le simple RBI de Jurickson Profar au deuxième et le simple RBI de Trent Grisham au cinquième. Cela a marqué Jorge Mateo, à bord de son premier coup sûr en carrière, un doublé en règle de base.

San Diego a chargé les buts avec un retrait dans le sixième, mais le rallye a échoué lorsque le frappeur de pincement Josh Naylor a échoué à Marmolejos au début, qui a expulsé Eric Hosmer à la maison.

Seattle a ajouté deux points à David Bednar au septième.

Marmolejos a déclaré qu’il se rendait au stade de baseball environ trois heures avant le premier lancer lorsqu’il a reçu un message de Servais indiquant qu’il faisait partie de la liste active. ” J’ai juste dit: “ Merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant.”’

«C’est un 29e homme assez percutant, a dit Servais. «Nous devrons peut-être le garder un peu plus longtemps. Je suis vraiment content pour lui. ”

Dans l’ensemble, «Wow, quelle journée de baseball», a déclaré Servais. «C’est un jeu fou. Heck d’une réponse de notre équipe. Très fier des gars après une défaite vraiment difficile dans le premier match pour rebondir avec la grosse manche. ”

Richards a fait deux courtes sorties consécutives.

«Je pense que je grignote un peu en ce moment au lieu de simplement faire confiance à ma balle dans la zone, a-t-il dit. ” Je me sens comme une déception en ce moment. J’ai l’impression d’avoir mis l’enclos dans une situation paralysante en emménageant dans le Colorado. Il y a beaucoup de choses qui me traversent l’esprit en ce moment, mais la beauté est que j’aurai une autre chance dans cinq jours.

“ Je ne veux pas être le gars dans la rotation qui est un point d’interrogation. ”

Dans le premier match, San Diego s’est remis d’un déficit de 7-3 pour assommer les Mariners.

Myers a regardé pendant quelques secondes alors que son tir majestueux a bien franchi la clôture du champ gauche, a jeté sa batte et a pointé la pirogue des Padres d’un seul mouvement, puis a commencé son trot. Il jeta son casque en approchant de la maison et sauta dans l’assiette et se rendit à une fête aussi sauvage.

«C’était très amusant, a dit Myers. J’ai réussi le dernier retrait de la dernière manche et j’ai pu faire quelque chose là-bas cette manche juste là. Juste partout offensivement cette dernière manche était vraiment cool. Nous n’avons jamais abandonné. Jusqu’à notre dernière sortie et nous venons et faisons cela. C’était vraiment cool avec la victoire. ”

Après que Craig Stammen a accordé quatre points en haut de la septième, Taylor Williams (0-1) de Seattle l’a redonné en bas de la manche. Il a abandonné un simple à deux points, des bases chargées à Machado. Un autre point a marqué sur un terrain sauvage et Eric Hosmer a égalisé avec un simple RBI.

Dan Altavilla est arrivé et a autorisé le single de la recrue Jake Cronenworth avant que Myers ne rentre à gauche, son huitième.

Pierce Johnson (3-1) a remporté la victoire.

Austin Hedges a commencé le rallye gagnant quand il a été touché par un terrain, et Trent Grisham et Fernando Tatis Jr. ont fait des promenades, “ et ensuite nous sommes simplement allés de barillet à baril à baril et vous l’avez à Wil et vous êtes assis là en premier. et troisième et il a licencié un terrain, puis il a obtenu quelque chose qu’il pouvait gérer ”, a déclaré Tingler.

Servais l’a appelé “ à peu près comme une folle dernière manche que vous allez voir dans un match de baseball dans un certain temps. Nous n’avons pas pu le fermer. ”

Les Padres avaient égalisé le match 3-3 avec d’impressionnants circuits de Fernando Tatis Jr. et Machado en ouverture de la sixième manche. Tatis a frappé son 13e circuit en tête de la ligue, estimé à 448 pieds sur le toit du bâtiment Western Metal Supply Co. dans le coin gauche du terrain de Petco Park, ce qui en fait juste le deuxième joueur Padres à atteindre le sommet du monument. .

Machado a suivi avec un tir dans le deuxième pont dans le champ gauche, son deuxième du match et neuvième cette saison. Les deux étaient hors de Matt Magill.

Ljay Newsome a lancé quatre solides manches lors de son premier départ dans la grande ligue environ trois heures après que les Mariners ont annoncé que le partant régulier Taijuan Walker avait été échangé à Toronto.

Newsome, qui fait sa deuxième apparition dans la grande ligue, a retiré les sept premiers frappeurs Padres et 10 des 11 avant que Machado ne rentre au centre gauche avec un retrait au quatrième, son neuvième. Newsome a accordé trois coups sûrs, en a retiré quatre et n’en a pas marché.

Les Mariners ont pris une avance de 3-0 sur Dinelson Lamet au quatrième, y compris le circuit de deux points de Marmolejos au centre gauche.

SUIVANT

Mariners: LH Nick Margevicius (1-1, 4,31) devrait débuter vendredi soir le premier match d’une série de quatre matchs aux Los Angeles Angels.

Padres: RHP Zach Davies (4-2, 6,67) devrait débuter vendredi soir dans le premier match d’une série de quatre matchs au Colorado.

