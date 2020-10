Mis à jour le 29/10/2020 à 14:11

Mexique Il a été présent aux sept dernières Coupes du monde sans interruption. Cependant, dans aucune de ces participations, il n’a réussi à passer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Une dette qui augmente tous les quatre ans.

L’une des principales critiques des fans de l’équipe «Azteca» est le peu de compétition qu’ils ont avec leurs rivaux de la Concacaf, à la fois dans les qualifications et la Gold Cup. Pour cette raison, la Fédération mexicaine de football évalue la possibilité de revenir à jouer la Copa América.

Cela a été confirmé par Yon de Luisa, président de la plus haute entité de football “ charro ”, qui a assuré qu’ils avaient déjà une certaine date pour prendre la décision de revenir ou non à la compétition de l’équipe nationale sud-américaine.

«Il me semble que la fenêtre pour avoir une Copa América ou une Coupe Continentale est l’été 2024, j’espère que nous avons cette capacité, non seulement soutenue par la FMF, mais aussi par la CONCACAF et la CONMEBOL, soutenue par la FIFA, et plus tard pour pouvoir avoir cette compétition qui nous profite à tous », a-t-il déclaré à SIS Masterclass 2020.

“Si nous n’avons pas cette qualité de jeux, il sera difficile d’être dans le top mondial et le Mexique veut être dans le top mondial, nous le devons à nous-mêmes en tant que Mexicains, sans aucun doute”, a déclaré le leader.

L’équipe nationale mexicaine a participé onze fois à la Copa América, en étant finaliste à deux reprises (Equateur 1993 et ​​Colombie 2001).

