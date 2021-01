Après avoir été humilié en France pour ne pas avoir versé plus de 300 millions d’euros à la Ligue 1, Jaume Roures a un autre magazine en Espagne. Le président de Mediapro veut renégocier un accord qui signé avec la Ligue pour les droits de retransmission du football dans les bars pour les saisons 2019/20, 2020/21 et 2021/22. L’homme d’affaires indépendantiste catalan a déboursé 460 millions d’euros pour posséder ce terrain et a maintenant constaté qu’il s’agissait d’un entreprise néfaste. Ce contrat représente 10% de l’argent que les clubs ont engagé dans la distribution télévisuelle de la dernière saison.

Même avant la pandémie, les choses allaient relativement bien pendant un Roures qui a prédit que les bars deviendraient à nouveau un point de rencontre pour les fans pour profiter de la Ligue. Dans un ambitieux programme conjoint avec l’organisation dirigée par Javier Tebas, tous deux fixés comme objectif obtenez 85000 bars de toute l’Espagne pour donner la compétition pendant le week-end payer les frais conséquents – environ 250 euros – pour se connecter à LaLiga TV Bar via Mediapro ou d’autres opérateurs auxquels il a revendu ces droits, tels que Movistar ou Orange.

Le point de départ était 50 000 bars qui ont légalement donné le football et 28 000 autres qui l’ont piraté. Pour cela, ils ont employé jusqu’à 150 personnes pour agir en tant que détectives dénonçant les bars qui jouaient au football de manière irrégulière. Thèbes et Roures leur ont promis très heureux l’année dernière en s’assurant que leur objectif était de revenir au niveau de 85 000 bars enregistrés que la Ligue avait il y a dix ans.

Roures, Tebas et Gayarri. .

Les deux hommes d’affaires voulaient presser les hôteliers car ils n’allaient pas voir un prix fixe, mais un prix variable qui dépendrait de la facturation. Thèbes était obsédée par le fait que le Premier ministre enlève 600 millions par an dans ce concept et il voulait avec Roures faire un projet ambitieux qui avait détectives, publicités et même écoute clandestine via l’application League – fait par lui, il a été condamné à une amende – pour mettre fin à la piraterie. De ce projet ambitieux, aujourd’hui, les cendres sont laissées avec plus de 60% des effectifs sans travail et les détectives combinant les fonctions avec celles des publicités vendant des appareils Mediapro aux bars.

Mauvaise clarté des paiements

L’entreprise s’est effondrée comme un château de cartes au point où dans la Ligue, ils considéreraient que 35 000 bars paient à la fin de la saison. Le désastre est si évident pour l’organisation qui dirige Thèbes qu’il est apparu le fantôme des défauts déjà perpétrés par Roures en France. Mediapro, comme annoncé par El Confidencial et confirmé par OKDIARIO, il a demandé à renégocier un contrat avec les mêmes excuses qui ont conduit à son naufrage dans le pays voisin.

La pandémie a contraint de nombreux bars à fermer, les opérateurs ont perdu tout intérêt à racheter Roures et l’homme d’affaires catalan il est dans un état de liquidité désastreux. Tous ces facteurs ont été mis sur la table d’une Thèbes qui a adopté une attitude paternaliste et amicale envers Mediapro, tandis que l’incertitude se propage entre les clubs.

Beaucoup d’entre eux, y compris les acolytes du président, ils craignent de préparer le terrain pour une très faible renégociation de ce contrat pour sauver Mediapro d’être humilié publiquement. «Nous ne pensons pas pardonner un sou de ce qui nous correspond. Ils devront l’expliquer avec de la lumière et des sténographes s’ils parviennent à un nouvel accord. Tous les clubs souffrent d’une manière ou d’une autre et nous avons dû réduire les effectifs pour arriver à équilibrer les comptes», Explique un manager d’un club affecté à OKDIARIO.

La Ligue a montré une position tiède et non transparente face à la menace de défaut. Combien d’argent Mediapro a-t-il payé pour ce contrat? C’était une question que de nombreux clubs se posaient mardi après-midi, mais pas la seule. La proposition initiale de l’homme d’affaires, publiée par Voz Populi, est payer la moitié du montant du contrat selon la doctrine rebus sic stantibus. Plusieurs juges ont déjà statué des déductions de 50% sur les loyers de diverses entreprises et cela pourrait être la voie à suivre, ce qui est loin de convaincre les clubs, qu’il espère que Thèbes présentera quelque chose de plus de guerre pour ne pas perdre autant d’argent pour de bon.

N’oublions pas que ceux qui composent la Ligue sont ceux qui versent le salaire millionnaire à Thèbes de 3,5 millions. Les clubs, pas en vain, continuent de faire attention à savoir quel sera le prochain mouvement d’un Roures qui s’est retrouvé devant le tribunal dans ses aventures audiovisuelles en France et en Italie. Dans ce dernier pays, l’homme d’affaires demande 200 millions d’indemnités aux équipes qui composent le concours réclamant une atteinte à l’image patrimoniale du producteur pour ne pas vous avoir permis de soumissionner sans garanties. Les clubs espagnols veulent marcher avec avance dans ce cas en connaissant les antécédents et en sachant que Roures s’est lancé dans une entreprise qui ne présente aucun signe de retour en arrière.