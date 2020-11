Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a exhorté David Alaba à «prendre une décision» alors que l’incertitude continue de brouiller son avenir au club.

L’accord actuel d’Alaba expire l’été prochain et les pourparlers de renouvellement se sont avérés infructueux, les deux parties étant toujours séparées sur les attentes salariales.

Mais malgré diverses fuites publiques, Rummenigge insiste sur le fait que le Bayern veut garder le joueur de 28 ans – mais la clarté sur la situation est bientôt nécessaire.

if (typeof (jQuery) == “fonction”) {(fonction ($) {$. fn.fitVids = fonction () {}}) (jQuery)}; jwplayer (‘jwplayer_j5XjLK5m_ALJ3XQCI_div’). setup ({“playlist”: “https: / / content.jwplatform.com / feeds /j5XjLK5m.json”, “ph”: 2});

“Je ne sais pas [if Alaba will leave]», Ai-je dit à Sport Bild. «Nous avons eu une réunion il y a deux semaines avec son père George et son conseiller Pini Zahavi.

«La conversation était bonne, l’ambiance était bonne. Mais je dois dire que nous tournons en rond depuis des mois.

«À un moment donné, nous devons commencer à planifier la nouvelle saison. Nous devons savoir: est-ce que David restera avec le FC Bayern ou pas? Une décision est importante pour nous. “

if (typeof (jQuery) == “fonction”) {(fonction ($) {$. fn.fitVids = fonction () {}}) (jQuery)}; jwplayer (‘jwplayer_2ALjL2t8_ALJ3XQCI_div’). setup ({“playlist”: “https: / / content.jwplatform.com / feeds /2ALjL2t8.json”, “ph”: 2});

“Surtout en ce moment, avec le coronavirus, les joueurs doivent développer une compréhension pour les clubs”, a ajouté le joueur de 65 ans.

«Nous avons perdu beaucoup d’argent, nous n’avons pas eu de supporters dans le stade depuis huit mois. Nous vivons avec la menace de pertes de l’ordre du million à trois chiffres.

«Nous pensons tous la même chose ici au club: nous voulons tous que David reste. C’est une personne formidable et un joueur de premier plan. Mais il doit prendre une décision pour lui-même. “

Alaba a rejoint le Bayern en 2008 et a depuis remporté neuf titres de Bundesliga, six DFB Pokal et deux titres de Champions League.