“Le prince du rap“Beaucoup se souviennent affectueusement, d’autant plus qu’elle est considérée comme l’une des meilleures sitcoms des années 1990. L’histoire suit un lycéen nommé Will, avec Will Smith jouant une version fictive de lui-même, qui est envoyé vivre avec sa riche tante et son oncle Bel Air.

Parce que? En jouant au basket dans son dangereux quartier de Crême Philadelphia, avait un petite bagarre et sa mère a eu peur. Avec ces gens derrière lui, il a décidé de l’envoyer chez ses oncles pour qu’ils puissent prendre soin de lui pendant que tout le monde oublie ce qui s’est passé et les différences culturelles sont immédiatement perceptibles.

Depuis la fin de la série, Forgeron Il est devenu une véritable star de cinéma, accumulant les crédits des films les plus rentables et apparaissant dans des dizaines de productions. Cependant, les fans se souviennent également avec joie des événements du DJ Jazzy Jeff, qui a fourni un soulagement comique Quand les choses sont devenues tendues

Jazz a joué dans l’un des gags les plus récurrents de la série, où le Oncle Phil il l’a jeté hors de sa maison. Le plus drôle est que de toutes les fois où cela s’est produit, Jazz porte toujours la même chemise et les fans se sont toujours demandé pourquoi. Merci à la spéciale HBO MAX “Le prince du rap», L’acteur a dit la vérité qu’il a recueilli Screenrant.

POURQUOI JAZZ A-T-IL PRESQUE TOUJOURS PORTE LA MÊME CHEMISE DANS SA SÉQUENCE LA PLUS CÉLÈBRE?

Dans la réunion spéciale “Le prince du rap», Jeffrey Allen Townes explique la prémisse comique du conflit à l’écran de le jazz avec oncle Phil de Avery. Au cours du deuxième épisode, “Frappe le tambour, Ashley», le jazz se moque de son oncle Phil à propos de son poids, et un coup de transition montre qu’il est littéralement expulsé de la Banques.

Au cours de la série, showrunners de “Le prince du rapIls ont utilisé exactement la même prise, ce qui est parfois une erreur de continuité, mais cela a également servi dans le cadre de la blague. Selon Townes, le plan initial était d’avoir plusieurs plans de lui étant éloigné de force de la demeure de l’oncle Phil.

«Un jour, nous avons filmé environ 150 plans de moi en train d’être expulsé de la maison. Je pense qu’ils ne voulaient plus me torturer, c’est pourquoi ils ont commencé à utiliser le même coup. Et puis c’est devenu une chose, que chaque fois que je suis entré dans une scène et que je mettais cette chemise, le public savait ce qui allait arriver. “

Le jazz était un soulagement comique dans “The Prince of Rap” (Photo: NBC)

DJ Jazzy Jeff Oui Forgeron ils parlent aussi de la rapidité avec laquelle NBC a donné le feu vert à “Le prince du rap». En décembre 1989, des musiciens hip-hop avaient sorti trois albums comme DJ Jazzy Jeff et le prince frais, et ils ont remporté le premier Grammy aile meilleure performance de rap.

Alors que Smith a eu une carrière cinématographique réussie, Townes n’a fait aucun travail d’acteur après “Le Prince de Bel Air». Forgeron a finalement commencé une carrière musicale en solo, mais a toujours collaboré régulièrement avec Townes en tant que producteur et le duo se produit toujours en direct lors d’occasions spéciales.

De 1990 à mille neuf cent quatre vingt seize, DJ Jazzy Jeff apparaît dans 46 épisodes de “Le prince du rap». En général, le départ du personnage de la maison de Banques il était signalé par une seule ligne et le son d’un arroseur. À une occasion, l’oncle Phil jeté à le jazz à l’intérieur de la maison familiale après une confrontation en plein air, et le jazz Il s’est même lancé volontairement une fois pour économiser l’énergie du Oncle Phil.

Jazz et Will ont eu des productions musicales ensemble dans la vraie vie (Photo: NBC)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Will Smith et les retrouvailles avec le casting de “The Prince of Rap”

Will Smith et les retrouvailles avec le casting de “The Prince of Rap” (Vidéo: HBO)