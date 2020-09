Sony a révélé mercredi le prix et la date de sortie de la PlayStation 5, et les clients les plus fidèles de la société l’ont utilisé comme une occasion de se moquer de la prochaine Xbox Series X sur les réseaux sociaux.

Cette guerre de console de nouvelle génération semble être tout aussi ridicule que la dernière entre Sony et Microsoft.

La PlayStation 5 dispose de deux éditions, l’une avec un lecteur de disque et l’autre uniquement numérique, ce qui signifie qu’elle permet uniquement de télécharger des jeux plutôt que d’acheter sous forme physique. La version régulière coûtera 499,99 $ au lancement, et la version numérique coûtera 399,99 $. Les deux éditions seront disponibles en magasin le 12 novembre aux États-Unis

Ces chiffres sont très similaires à ce que Microsoft propose avec la Xbox Series X, qui coûtera 499 $ et sortira deux jours plus tôt, le 10 novembre. Microsoft a également une série S beaucoup moins puissante qui coûtera 299 $.

Les utilisateurs de PlayStation qui craignaient que la Xbox les fasse battre sur le prix font un tour de fête. Les utilisateurs de Xbox, quant à eux, se réjouissent d’avoir leurs machines deux jours plus tôt. Et les gens de niveau dans le monde du jeu veulent juste que tout le monde soit heureux et gentil les uns envers les autres.

Nous connaissons ENFIN les prix et les spécifications de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X / S – et ils sont TRÈS proches les uns des autres. Xbox Series X / S: 10 novembre

PS5: 12 novembre pic.twitter.com/fPqEFehsOt – IGN (@IGN) 16 septembre 2020

Voici quelques-uns des mèmes pro-PS5 publiés sur Twitter mercredi, dont un faisant référence aux danseurs de cercueil du Ghana (vidéo originale de ces gars également incluse ci-dessous):