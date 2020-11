Ce n’est pas Michael Jordan avec son célèbre (“I’m back”), mais Joan Laporta est également revenu. Dix ans après son mandat de président de la Barcelone, l’ancien président du maximum culé a présenté sa candidature aux élections de l’entité catalane qui se tiendront le 24 janvier ce lundi matin. Et il l’a également fait avec style dans un lieu unique: le pavillon Domènech i Montaner du campus moderniste de l’hôpital de Sant Pau, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Après avoir triomphé et remporté 59 titres en tant que président de Barcelone, Joan Laporta a échoué dans sa réélection contre Josep Maria Bartomeu depuis l’année dernière 2015 et après avoir remporté le vote de seulement 33% des partenaires, l’ancien président culé a une leçon bien apprise. Sous la devise “Nous voulons le Barça”, Laporta a fait une chanson d’espoir et de reprise économique dans le but de “Récupérez la scène glorieuse” de l’entité catalane.

Avant de se lancer en politique pour parler de grandeur ou atteindre de grands objectifs, Joan Laporta Il ne voulait pas vendre de fumée et a précisé que Barcelone traversait une situation économique “Compliqué”. Il ne voulait pas non plus se vanter de bonnes signatures, comme il l’a fait avec Beckham en 2003 et n’a pas donné de grands noms au banc du Barça. De plus, il n’a pas exclu la continuité de Ronald Koeman. Et l’important: il ne voulait pas non plus risquer l’éventuelle continuité de Leo Messi. Il était prudent.

Le projet de Laporta de revenir à la présidence

Convaincre Leo Messi Alors qu’il continue à Barcelone est l’objectif principal de tous les candidats à la présidentielle et Joan Laporta est celle qui a cette prémisse ardue beaucoup plus proche. La relation entre le joueur et le manager était toujours excellente et même Veronica brunatiUn journaliste argentin très proche de «10» a déclaré sur Radio Marca qu’il y avait déjà eu des contacts entre les deux parties et qu’il y avait une bonne disposition des deux côtés. Le candidat à la présidence de Barcelone a clairement indiqué dans la présentation de sa candidature qu’ils ne s’étaient pas encore prononcés, mais a également souligné qu’avec une bonne proposition, il déciderait pour l’équipe culé et aussitôt après, il a parlé d’argent: long terme qui vous motive. “Messi donnera une chance à Barcelone”, était son grand titre.

Pas de signature d’étoile en raison de la situation économique

Joan Laporta est conscient de la situation économique que traverse Barcelone, et de ce qui pourrait fragiliser les caisses du renouvellement de Leo Messi. Pour cette raison, il ne voulait pas laisser de grandes signatures grouillantes dans l’environnement et il se nourrissait de parler de La Masía et des joueurs de la maison. Un chien maigre qu’il faut toujours tirer de la carrière et qui semble être la prémisse principale de l’ancien président de Barcelone. “Ce serait irrespectueux envers les excellents joueurs de la première équipe d’en parler. Vous devez les pousser à aller vers la gloire. Nous déstabiliserions l’équipe et je ne le ferai pas. Avant de signer, il faut regarder ce qui se passe chez soi, au cas où on aurait quelqu’un de premier niveau », a-t-il déclaré lors de la présentation de la candidature.

Victor Font Il a clairement indiqué à son époque que Koeman ne continuerait pas sur le banc quoi qu’il arrive, mais Joan Laporta avait de l’expérience et ne voulait fermer aucune porte. L’entraîneur néerlandais boit du Cruyffismo pour lequel le candidat à la présidentielle a toujours eu du dévouement et qui lui fait gagner des points pour être le prochain entraîneur de l’équipe. Et si ça échoue, dans OKDIARY Nous avons déjà rapporté à son époque que l’ancien président avait déjà exploré l’option de Klopp après avoir appris les intentions de Guardiola de continuer à Manchester City. Embaucher le manager de Liverpool serait une dépense énorme, il est donc difficile d’y penser.

Contrairement à Victor Font, qui a vendu Xavi dans le cadre de son projet, Laporta a tenu à préciser qu’il n’avait pas discuté du projet sportif avec l’ancien milieu de terrain. Alors s’il n’y a pas de grand échec culé cette saison, il n’est pas exclu que Ronald Koeman être l’entraîneur de Barcelone la saison prochaine.

Joan Laporta politisé la plus haute puissance en Barcelone au cours de son mandat précédent et cette fois, ce ne sera pas différent. Parce que l’ancien président n’a jamais trompé personne et a toujours rendu publique son âme d’indépendance. Et le club s’est clairement positionné jusqu’à Bartomeu Il essaya de faire un virage aux conséquences dramatiques pour lui (rappelez-vous l’échec et mat de la Generalitat avec la motion de censure). Désormais, le retour de Laporta ramènerait Barcelone du côté plus indépendantiste, bien que l’ancien président ait parlé de l’unité de tous les Catalans d’Espagne.

«Je ne renonce pas à ce que je pense et à ce que je ressens. le Barça il a la grandeur de pouvoir défendre les droits et libertés de la Catalogne et en même temps d’intégrer tous les supporters du Barça du monde entier », a-t-il déclaré lors de la présentation de sa candidature, précisant ses intentions. Il est évident qu’avec Joan Laporta à la barre, Barcelone ne sera pas un club apolitique.

Reprendre de l’influence dans la Fédération

À Joan Laporta Vous pouvez lui reprocher beaucoup de choses, mais s’il y a quelque chose pour lequel il se démarque, c’est son charisme. Il tombe de ses poches. Rares sont les lobbyistes qui ont battu l’ancien président qui, lors de son précédent mandat, s’était rangé du côté de Villar aux élections fédérales et le club culé a fini par avoir des revenus au niveau de l’arbitrage. Ou du moins vraisemblablement. Une autre de ses grandes missions en cas de retour à la présidence de Culé serait d’améliorer les relations avec les domaines espagnols et surtout avec l’instance présidée par Luis Rubiales. Et il y avait déjà un clin d’œil dans la présentation après avoir mentionné où l’équipe espagnole devrait jouer. «Rubiales il est assez intelligent pour savoir où jouer, là où il y a le plus de soutien. Voici pas les meilleures circonstances. Normalement, il joue à Séville, Valence, Madrid… de Barcelone on lui dit ce qu’il y a de mieux. Et cela n’a jamais été l’endroit le plus approprié pour le faire et nous espérons que nous sommes intelligents », a-t-il déclaré.