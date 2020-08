Chadwick Boseman

«Une vie n’est pas importante, sauf dans l’impact qu’elle a sur d’autres vies.» – Jackie Robinson

Dell Loy Hansen

Deux jours après avoir déclenché une diatribe idiote sur le manque de respect des joueurs pour avoir boycotté le match de mercredi, le propriétaire du Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, prend un congé.

«Tout ce que je peux dire, c’est qu’ils ont soutenu d’autres problèmes à l’échelle nationale; ils n’ont manifestement pas soutenu notre ville ou notre organisation “, a déclaré Hansen mercredi.” C’est un moment de tristesse. C’est comme si quelqu’un vous avait poignardé et que vous essayiez de trouver un moyen de sortir le couteau et d’avancer. C’est ce que ça fait. Le manque de respect est profond pour moi personnellement. “

Hansen, qui possède également Utah Royals FC (NWSL) et Real Monarchs (USL), a également déclaré qu’il n’inviterait pas les fans à revenir au stade à l’avenir et prévoyait de supprimer «40 à 50 emplois» après le boycott.

L’ancien joueur du Real Salt Lake, Nick Rimando, a applaudi le «combat contre le racisme» du club et a été «dégoûté» par les commentaires. Jozy Altidore, du Toronto FC, a déclaré qu’il faisait partie d’un groupe prêt à acheter l’équipe de Hansen, qui aurait des antécédents de comportement raciste:

«C’est comme ça qu’il est», a déclaré Andy Williams, employé de longue date de RSL, à .. «C’est un f —— raciste, pour être honnête. J’ai été dans des situations où c’est comme [former LA Clippers owner] Donald Sterling. Il dit quelque chose, et c’est comme: ‘Oh mon dieu, qu’est-ce qu’il vient de dire?’ C’est Donald Sterling, deuxième partie. C’est tout simplement incroyable. C’est fou de voir qu’il ne voit pas que ce qu’il dit affecte les gens.

Également de .:

Selon Williams, lui, Hansen et plusieurs autres membres du front office de RSL se sont rendus de Salt Lake City à Dallas pour voir les équipes de l’académie du club participer aux éliminatoires de la US Soccer Development Academy le dimanche 26 juin 2016.

La nuit précédente, la première équipe de RSL avait perdu 2-0 contre le FC Dallas en MLS. Alors qu’ils marchaient sur les terrains lors des séries éliminatoires de l’USSDA, Hansen, Williams et le reste du contingent du front-office de la RSL ont rencontré Kellyn Acosta, un joueur du Black FC Dallas. Craig Waibel, alors directeur général de RSL, a présenté Hansen à Acosta, alors âgé de 21 ans, qui avait marqué un but lors de la victoire de Dallas sur RSL la nuit précédente.

“Waibel a dit:” Hé, Dell Loy, voici Kellyn Acosta, l’un des gars qui a marqué contre nous hier soir “”, a rappelé Williams. «Kellyn a dit bonjour, et le premier commentaire que Dell Loy a fait était quelque chose comme, ‘Hey Craig, quand allons-nous lyncher ce gars?’ Kellyn était juste là, il a dit ça juste devant lui. Je me suis juste retourné et je suis parti, et j’ai quitté la conversation… Je suis juste parti. Je ne pouvais même pas y faire face.

Roundup de la NFL

Et qu’est-ce qui se passerait si…

… Urban Meyer n’a pas retenu Kyle Whittingham comme coordinateur défensif de l’Utah lorsque Meyer est arrivé à Salt Lake City en 2002? Cela pourrait avoir affecté des dizaines de programmes de football universitaire et d’entraîneurs.

Meyer était «prêt» à embaucher son propre coordinateur après son arrivée de Bowling Green, a-t-il déclaré récemment. Et s’il le faisait? Je suis descendu dans un terrier amusant pour découvrir les effets potentiels de la décision de Meyer 18 ans plus tard:

Premièrement, peut-être que la défense de l’Utah n’est pas aussi dominante en 2003 et 2004. Peut-être qu’ils ne détiennent pas 20 de leurs 24 adversaires sous 30 points, peut-être qu’ils ne gagnent pas 22 des 24 matchs, et peut-être que Meyer ne devient pas l’un des les entraîneurs en chef les plus recherchés de l’histoire du football universitaire. Au lieu d’embaucher Meyer en décembre 2004, la Floride embauche l’entraîneur-chef de Cal Jeff Tedford, qui aurait été très intéressé par les Gators, ainsi que Bobby Petrino, Bob Stoops, Kirk Ferentz et Butch Davis, bien que les trois derniers auraient décliné l’intérêt.

La ventilation entière est ici.

