Le PSG a officialisé le limogeage de Thomas Tuchel la veille de Noël. L’entraîneur allemand avait dirigé l’équipe parisienne depuis deux ans et demi et le début de saison si irrégulier que l’équipe de France a connu.

Le parcours de Thomas Tuchel au PSG n’a pas été facile depuis son arrivée. L’entraîneur allemand a toujours été remis en cause par certains résultats et aussi par sa relation avec Kylian Mbappé et Neymar, les stars de l’équipe. De plus, l’entité Gala est troisième de Ligue1 et son passage aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, où elle affrontera Barcelone, était en grave danger lors de la phase de groupes de la plus haute compétition continentale.

Cela a été la dernière goutte et Nasser Al Khelaifi a décidé de licencier Thomas Tuchel. Désormais, le PSG aura le temps nécessaire pour trouver son remplaçant et aura plusieurs jours pour transmettre son idée et son style à une équipe qui doit aspirer à toute cette saison et qui en Ligue1 est en troisième position à un point de retard. Olympique de Lyon, leader du classement.

Quant au nouvel entraîneur du PSG, les gens commencent à parler de Mauricio Pochettino, mais le club n’a pas encore officialisé le remplacement de Thomas Tuchel. L’entraîneur argentin est sans équipe après avoir été limogé la saison dernière de Tottenham et a une belle affiche dans le football européen, faisant de lui l’un des grands candidats pour prendre les commandes du navire parisien.