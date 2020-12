Le Paris Saint-Germain ne quitte pas des yeux la situation de Leo Messi. L’Argentin, qui pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur de Barcelone, pourrait débarquer l’été prochain au Parque de los Príncipes et rencontrer d’anciens coéquipiers comme Di María, Paredes ou Rafinha … mais surtout Neymar.

Tel que rapporté par ESPN, Le Paris Saint-Germain étudie toutes les possibilités de signer Messi l’été prochain. Après la victoire contre Manchester United en Ligue des champions, le Brésilien a largué une bombe à laquelle personne ne s’attendait: «Ce que je veux le plus, c’est jouer avec Messi l’année prochaine pour profiter à nouveau ensemble dans un champ. Il peut jouer à ma place, mais cela ne me pose aucun problème. Je veux jouer avec lui la saison prochaine, ce doit être la prochaine », a déclaré Neymar, un joueur qui pourrait jouer un rôle clé dans l’opération.

Et c’est que l’été dernier, comme le rapporte ESPN, Neymar et Leonardo, directeur sportif du club parisien, ont déjà abordé les options de signature de Messi, mais finalement le joueur est resté à Barcelone. Par conséquent, ils estiment que l’été prochain pourrait être le moment idéal, mais sans oublier les renouvellements de Neymar et Mbappé. Maintenant même, c’est la priorité absolue du Paris Saint-Germain: avant d’essayer d’obtenir la signature du joueur de Barcelone, ils veulent renouveler leurs deux étoiles au plus vite.

Une option presque imbattable pour Messi

Leo Messi il trouverait dans le Parc des Princes beaucoup de choses dont il a besoin pour la dernière partie de sa carrière. Il signerait pour le Paris Saint-Germain, un club avec les plus grandes aspirations et qui poursuit un grand objectif depuis de nombreuses saisons, remporter la Ligue des champions. Leo Messi n’a pas gagné depuis 2015, alors Je partagerais cette obsession de soulever l’Orejona et de faire correspondre les cinq de Cristiano Ronaldo.

Une autre raison pour laquelle Messi a signé pour le PSG est Neymar. Le Brésilien était son grand partenaire à Barcelone et aucun d’eux n’a bien fait ça depuis leur rupture. Pour cette raison, et comme Neymar l’a reconnu mercredi dernier, ils veulent jouer ensemble la saison prochaine et reformer cet attaquant qui s’est émerveillé au Camp Nou. Comme il semble impossible que ce soit à Barcelone, Le PSG pourrait réaliser des retrouvailles très attendues dans le monde du football.

Finalement, économiquement, l’entité parisienne est plus que prête à accepter un contrat comme celui de Messi. L’Argentin est le joueur qui gagne le plus au monde et c’est ainsi qu’il veut continuer à être s’il quitte le Barça. Le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus riches du monde et tout indique qu’il pourrait résister aux exigences salariales de ce qui est pour beaucoup le meilleur joueur du monde.

C’est à quel point l’offre du PSG pourrait être attrayante pour Messi, à la fois au niveau sportif et économique. L’entité française le veut pour la saison prochaine, mais il veut d’abord aborder les renouvellements de ses deux stars, Neymar Junior et Mbappé.