Lors de la deuxième possession des Celtics lors du match 3 de samedi contre le Heat, l’attaquant de Boston Jaylen Brown a attrapé le ballon près du panier sur un pick-and-roll, et il a ouvert Kemba Walker pour un 3 points dans le coin proche. Jeter un coup de pied à Walker n’aurait pas été un mauvais choix. Walker a tiré 38,1% au-delà de l’arc cette saison.

Au lieu de cela, Brown n’a jamais quitté la jante des yeux et a propulsé Goran Dragic et Duncan Robinson pour le seau.

Brown avait plus de points de peinture (12) que la liste entière de Miami (10) en première mi-temps. Cette agression précoce a donné le ton aux Celtics, qui ont évité un déficit de 3-0 en finale de la Conférence de l’Est avec une victoire de 117-106.

Le joueur de 23 ans a marqué le troisième match, terminant avec 26 points (18 dans la peinture), sept rebonds, cinq passes, trois interceptions et un bloc en 43 minutes. Après deux défaites frustrantes pour commencer la série – qui auraient conduit à une explosion émotionnelle des vestiaires de Marcus Smart – Brown avait hâte de prendre la parole et d’être la «meilleure version» de lui-même.

“Pour être honnête, je n’ai pas beaucoup dormi au cours des 48 dernières heures”, a déclaré Brown. “J’étais tellement impatient de revenir et de jouer au basket. Je ne pense pas que les deux derniers matchs illustrent ce qu’est cette équipe. Donc je ne pouvais pas attendre pour sortir et être la meilleure version de moi-même et essayer d’ajouter win. Je suis heureux de faire partie de cette équipe et de cette organisation, et je suis fier de la façon dont nous avons réagi. “

Brown a montré pourquoi il était l’une des meilleures jeunes ailes de la ligue, transformant la défense en attaque de transition sur plusieurs possessions.

En demi-terrain, Brown n’a pas hésité quand il a vu des ouvertures. Il a créé des opportunités de notation pour lui-même et pour les autres avec des disques durs.

Bien qu’il ne soit pas un All-Star comme Walker et Jayson Tatum ou dans une équipe All-Defensive comme Smart, il est difficile de surestimer ce que signifie un Brown verrouillé pour cette équipe. Lorsque Brown a marqué 25 points ou plus, les Celtics ont une fiche de 16-1 en saison régulière et en séries éliminatoires.

Maintenant, le défi pour Brown et ses coéquipiers est de reproduire cet effort et d’être cohérent pendant 48 minutes. Miami refuse de faire quoi que ce soit de facile, même lorsque ses adversaires semblent être aux commandes. Les Celtics ne peuvent pas se contenter d’un sauteur lorsqu’il y a une voie à attaquer, et ils ne peuvent pas se contenter d’une avance à deux chiffres quand ils ont le Heat sur les cordes.

“Nos dos étaient contre le mur. Nous étions à 0-2, et je pense que nous devrions jouer comme ça tout le temps, comme si nous nous battions pour nos vies”, a déclaré Tatum.

Ce désespoir était évident samedi soir. Comme l’a dit l’entraîneur de Heat Erik Spoelstra lors d’une interview en jeu avec Rachel Nichols d’ESPN, les Celtics ont joué «avec un niveau de force différent».

Brown en était une des principales raisons.