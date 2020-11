Un jour comme aujourd’hui, dans deux ans, la Coupe du monde Qatar 2022 commencera, un championnat qui sera historique depuis pour la première fois une Coupe du Monde de la FIFA aura lieu au Moyen-Orient et dans le monde arabe. L’organisation compte déjà les jours de ce match d’ouverture, qui se jouera le 21 novembre 2022 au stade Al Bayt, tandis que la finale aura lieu le 18 décembre au stade Lusail.

Le Qatar a tout organisé pour en faire une Coupe du monde inoubliable, et les supporters peuvent profiter de leurs équipes dans les huit stades choisis pour ce moment historique. En outre, les supporters auront l’occasion d’assister à deux matches par jour pendant la phase de groupes. La distance entre les stades leur permettra de se déplacer pour suivre l’équipe de leur pays, la plus longue distance étant de 75 km.

Sous le slogan «célébrer», Qatar 2022 rappelle que la Coupe du monde approche. Il reste deux ans avant que l’un des rendez-vous les plus importants et les plus attendus ne commence, et cela pourrait être le premier grand événement à se tenir normalement, tant que le coronavirus le permet. De l’organisation, ils se vantent d’un championnat qui sera historique, pour être le premier au Moyen-Orient et pour les dates auxquelles il se tiendra, car ce sera en milieu de saison.