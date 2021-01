Un grand Natalio a aidé à remplir les prévisions et donner la victoire au Real Avilés dans le derby contre le Stadium. Et c’est qu’en coïncidence avec la quatrième combinaison de derbies locaux jouée dans la catégorie nationale tout au long de l’histoire de Suárez Puerta, Avilés a assommé son 200e visiteur, le Stadium, un fidèle interprète du rôle de joueur de fond qu’il a attribué.

Après un long temps, Le vrai Avilés n’a pas ressenti cette sensation qui le hantait, celle du temps fugitif, les aiguilles de l’horloge se sont accélérées contre vos intentions. Pour commencer à le contrer, il a utilisé un autre type d’accélération, Cedrick Mabwati, qui a fait étalage de la caractéristique qui lui a fait la renommée pour aider Natalio dans le premier but. Jusqu’à présent cette saison, le Real Avilés n’avait pu marquer qu’une seule fois avant la mi-temps, le jour de sa visite VallobinAinsi, cette nouvelle normalité a servi à réduire sa fréquence cardiaque, et encore plus lorsque le buteur de RealVisinismo a le privilège d’avoir démontré, 20 minutes plus tard, son don spécial à définir, désormais avec Vaseline, après avoir reçu un ballon profond d’Albuquerque. et a battu Samu Álvarez dans la course, qui a cassé le hors-jeu. Au cours de la première mi-temps, deux autres actions du sprinter Mabwati et de l’ouvrier Guille Vázquez ont aidé l’éventail bleu et blanc à atténuer la froideur du matin.

Dès le début de la deuxième partie, alors que le physicien de Mabwati prévenait des quatre années où il n’avait pas été photographié dans un onze de départ, on a vu que le bleu et le blanc avaient choisi de partir en mode préservé.r. Vivre avec un revenu joue parfois des tours, mais l’adversaire n’a pas fait grand-chose pour déranger non plus et le jeu est resté sans substance. Seuls certains partent de Diego Pereira et du but opportuniste d’Albuquerque, culminant avec une grande pièce de Guille Vázquez, ils ont brisé l’ennui. La différence était proportionnelle aux qualifications, avec le Stadium dans le classement des pires chiffres de l’ensemble des troisièmes groupes et avec le Real Avilés sur le point d’atteindre l’objectif d’entrer dans les trois premiers, ce qu’il n’a réalisé qu’en un seul jour de midi.

Abraham, coach du Real Avilés: “Il y a des gens qui ont fait un pas en avant”

L’entraîneur du Real Avilés était exultant après sa victoire au Stadium. Pour la victoire et pour ce que certains de leurs joueurs avaient fait: “Guille, Cedrick et Natalio ont donné une leçon sur ce qu’ils ont.” De Cedrick, la signature flashy des Bleues et des Blancs, a déclaré qu’il était “un enfant spectaculaire, qui a une vitesse qui augmentera au fil des jours”. Abraham a cependant été vu bouleversé par ce qu’il dit être une «rumorologie» qui sonne trop dans la ville sur le départ de certains joueurs que le club a décidé: «On dit qu’il y a une loi bâillon, que Mathe est parti parce qu’il n’a pas été payé et c’est tout faux; Mathe était hier (samedi) avec ses coéquipiers dans les vestiaires et le club a décidé de se passer de lui pour quelque chose qui appartient à sa vie privée. Dans ce club, vous payez même à l’avance », a-t-il ajouté.

Lucho Valera, entraîneur du stade d’Avilés: “Ce n’est pas une excuse, mais c’est facile de nous siffler”

L’entraîneur du stade d’Avilés était triste et quelque peu en colère hier contre l’arbitrage qu’ils ont eu lors du derby contre le Real Avilés. L’entraîneur a reconnu que c’est à leur tour de “reconstruire l’équipe” à la suite des changements qu’ils apportent au groupe: “Dans toutes les équipes, il y a des entrées et des sorties de joueurs et nous devons reconstruire l’équipe, en faisant une sorte de pré-saison.” Valera assure que son objectif est désormais “de marquer le plus de points possible pour ne pas atteindre l’étape suivante en étant désavantagé”. Concernant l’arbitrage, Lucho Varela a cette fois voulu dire quelque chose: “Je ne me plains jamais des arbitres, mais nous siffler est facile et je ne veux pas que cela ressemble à des excuses.” Pour Varela, la clé était que les objectifs «nous venaient très vite». “Nous avions encore le choix”, a-t-il ajouté.