Jeudi 21 janvier 2021, p. a11

Avec le milieu de terrain mexicain Diego Lainez déjà établi dans le titre, le Real Betis est revenu et a battu le Celta de Vigo 2-1, où joue également le tricolore Néstor Araujo, avec lequel l’équipe Verdiblanco a ajouté 26 unités et grimpé à la huitième place en le tableau général pour se rapprocher des positions européennes, hier lors de la 19e journée de la Ligue espagnole.

Dans le duel organisé au stade Benito Villamarín, Lainez et Araujo ont débuté dans les 11 principaux de leurs équipes respectives; cependant, le premier a été remplacé à la 82e minute, tandis que le second a joué tout le match. Pendant ce temps, son compatriote Andrés Guardado est réapparu avec le Betis après avoir vaincu Covid-19 qui l’a éloigné des tribunaux pendant deux semaines, alors qu’il entrait dans l’échange dans les 20 dernières minutes d’action.

Celta de Vigo, qui avait quatre défaites consécutives, a pris la tête avec un but de Santiago Mina juste à la 16e minute; Cependant, le Real Betis a égalé les cartes à 25 ans, lorsque Diego Lainez a débordé sur le côté et a donné le ballon à l’intérieur de la surface à Sergio Canales, qui n’a pas manqué l’occasion et l’a cloué dans le but opposé pour le faire 1-1.

À la 44e minute, Canales a de nouveau marqué pour donner aux Verdiblancos une victoire 2-1.

De son côté, Getafe a battu Huesca 1-0 avec un but de l’Uruguayen Mauro Arambarri sur un tir croisé (70), ce qui le place à six points des positions de danger, où son rival est toujours coulé.

Dans le dernier match de la journée, Villarreal a fait match nul 2-2 avec Grenade, échouant dans sa tentative de monter sur le podium de la ligue. Roberto Soldado a ouvert le score pour Grenade à la 20e minute, Rubén Peña a égalisé (28) et Moisés Gómez a mis Villarreal devant le penalty (65), mais Robert Kennedy avec un tir de loin a fait la finale 2-2 (75).

Le match nul laisse Villarreal, qui a raté un penalty en remise (91), au pied du podium de la ligue, à un point de Barcelone (3e).