Real Madrid soumis et vaincu 2-0 Atletico Madrid n le derby de ce samedi au stade Alfredo Di Stéfano, avec des buts de Casemiro, à la 14e minute, et de Jan Oblak, à son propre but, après un fouet lointain de Dani Carvajal et frappant avec un poteau en 66, et a remis en question sa direction de LaLiga Santander.

Mieux tout au long du match, plus précis dans ses opportunités et surtout beaucoup mieux tant en intensité qu’en football, l’équipe blanche a désarmé l’équipe rojiblanco, dont la seule chance était déjà 2-0 contre, lorsque Saúl a dirigé un centre de Renan Je l’ai donné. Le Real Madrid n’avait pas non plus trop d’occasions. Sur quatre, il a marqué deux pour rester trois points derrière l’Atlético, bien que ce dernier avec un duel en moins.

Real Madrid vs Atlético: c’était la minute par minute du match

Comment se formera Real Madrid vs Atlético Madrid?

Il Real Madrid par Zinedine Zidane comptera avec Dani Carvajal, la grande nouveauté dans l’équipe de départ. Avec Lucas Vázquez avançant sa position et jouant l’ailier. Ce sera la même équipe qui s’est exposée face au Borussia Mönchengladbach, pour signer le laissez-passer pour le deuxième tour de la Ligue des champions, avec un seul changement, l’entrée de Carvajal au détriment du Brésilien Rodrygo.

Les blancs prendront le terrain de jeu avec Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Benzema et Vinicius.

Athlète de Madrid réalisé par Diego Simeone Pari de départ sur le Mexicain Héctor Herrera dans le derby contre le Real Madrid au stade Alfredo di Stéfano, où le milieu de terrain central, de Saúl Ñíguez, est la seule nouveauté concernant le duel avec Salzbourg et où Luis Suárez-Joao répète l’attaque Félix.

Les matelas sortiront avec le gardien Jan Oblak; les centraux Stefan Savic, Felipe Monteiro et Mario Hermoso; Kieran Trippier et Yannick Carrasco, respectivement sur les bandes droite et gauche; les médias Marcos Llorente, Héctor Herrera et Koke Resurrección; et les attaquants Joao Félix et Luis Suárez, comme annoncé par le club.

Real Madrid vs Atlético Madrid: 5 duels les plus attractifs

Zinedine Zidane contre Diego Simeone

Le duel des entraîneurs sera toujours présent. Les deux derniers matchs au tableau ont été repris par Zidane, quand il a mis toutes ses ressources en Super Coupe d’Espagne ou en Ligue, à la mi-temps, il a révolutionné son équipe pour parier sur la vitesse de Vinicius et Lucas Vázquez pour changer de cap. Le Français a toujours pensé plus à son équipe qu’à son rival. Dans les vertus à exploiter que dans les points forts rojiblancos auxquels mettre un frein.

Simeone a modifié à plusieurs reprises son idée du système du rival. Avec des joueurs à faire un pas en avant et l’arrivée d’un “ matador ” comme Luis Suárez au sommet, le Athlète de Madrid, votre équipe a une nouvelle identité. Plus de possession et un regard plus offensif. Zidane est arrivé au rendez-vous au moment le plus bas de ses deux étapes sur le banc madrilène. Les triomphes de Séville et contre Gladbach le justifient. Alors que le «Cholo», personne ne conteste. Il a rendu la grandeur perdue pendant des années à l’équipe et l’a jeté vers le but.

Thibaut Courtois contre Jan Oblak

Le Belge Thibaut Courtois a terminé la dernière Ligue avec l’hégémonie du Slovène Jan Oblak en tant que gardien le moins battu en LaLiga Santander, titre que le gardien de l’Atlético avait remporté à cinq reprises. Ce sont deux pièces aussi sûres que régulières. Le madridista a bénéficié de l’image solide du Real Madrid après l’accouchement. Il a terminé la dernière ligue avec seulement 20 buts en 34 matchs qu’il a disputés. Ce fut un triomphe personnel, réussissant à retrouver le meilleur de ses images dans le football espagnol après des moments de critiques et de doute.

Sergio Ramos contre Mario Hermoso

Sergio Ramos deviendra le roi du derby, un autre record de sa longue histoire. Il contestera le numéro 43 avec l’incertitude d’avoir son avenir dans les airs, en attendant l’appel du club pour négocier sa continuité et un demi-mois d’être libre d’accepter la proposition millionnaire de toute équipe intéressée. Sur le terrain, il n’y a aucun doute avec lui ou avec sa performance. Il est le capitaine, le grand leader du vestiaire et la référence sur n’importe quel terrain. Le Real Madrid l’a manqué lors de sa blessure musculaire et avec son retour, la stabilité défensive est revenue, laissant Gladbach à zéro dans une “ finale ” européenne qui pourrait entraîner de graves conséquences.

Pour Mario Hermoso, ce sera son premier derby, le retour dans ce qui était sa maison, le stade Alfredo di Stéfano, après un entraînement dans la carrière, traversé la filiale madrilène et faire ses débuts avec la première équipe. Il y fait face avec une nouvelle importance, après avoir gagné pour devenir un membre permanent de Diego Simeone, quelque chose de difficile à réaliser en raison de sa forte demande. Que ce soit en tant qu’arrière central ou en tant qu’arrière gauche, il a fait preuve de constance et a exploité ses meilleures qualités.

Luka Modric contre Joao Felix

Probablement les deux footballeurs aux compétences techniques plus élevées que ceux qui seront sur le terrain. Des joueurs différents des autres, entraînés à lancer leurs équipes respectives dans le dos et à jouer le rôle de meneurs avec le ballon. Un des derniers derbies pour Modric; l’occasion de briller de sa propre lumière pour la première fois pour Joao après deux tentatives infructueuses. Maintenant, il en est un autre, répondant aux attentes élevées et étant une référence rojiblanco.

Il semble que les années ne passent pas pour le Croate. Dès que Luka a eu une continuité en raison de la blessure de Fede Valverde, il a montré son influence dans le match. Son exposition contre le Borussia Mönchengladbach est un message au doute du conseil en lui accordant l’envie de prendre sa retraite au Real Madrid. Pour Joao Félix, le derby est une revalidation après avoir raté le dernier en raison d’une blessure. Le désir d’être le protagoniste d’un duel qui le confirme comme la grande star de LaLiga Santander.

Karim Benzema contre Luis Suárez

Il Real Madrid il a besoin du visage de Benzema pour se battre pour tout. Il lui manque un but depuis les adieux de Cristiano Ronaldo et seul l’attaquant français a franchi le pas pour tenter d’empêcher l’équipe de Zidane d’accuser à outrance le nombre exorbitant de buts que la star portugaise a contribué. Dans le derby, ses chiffres sont médiocres, malgré le dernier précédent.

Seulement cinq buts en 34 matches officiels joués contre lui Athlète de Madrid, mais Karim est bien plus qu’un objectif pour l’équipe de Madrid. Le joueur qui donne un sens au jeu offensif. Il vient après avoir cassé une séquence d’un mois sans marquer, avec une blessure moyenne, et a riposté avec un doublé le jour où il était censé donner la tête et passer aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Il Athlète de Madrid présente un nouveau point de référence. Luis Suárez atteint son premier derby après avoir laissé des gestes de colère après avoir été remplacé, installé en non-conformité pour en vouloir plus après s’être senti coupable d’une contagion de coronavirus avec son équipe qui a coupé sa bonne adaptation.

