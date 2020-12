L’attaquant français Guerschon Yabusele (l) défend le garde Fabien Causeur. .

le Real Madrid dépassé (91-84) ce vendredi à Asvel Villerbaune lors de la 12e journée du Euroligue tenue au WiZink Center, grâce à un travail acharné de fierté, de défense et de qualité Devant un rival très inspiré, qui voulait faire rouler sa vague vers la boîte blanche mais qui a trouvé la porte locale claquant qui le renforce dans la zone «playoffs».

Ceux de Pablo Laso, après la défaite face au CSKA, ils redirigent leur marche vers le haut de la table avec 7-5, bien que pour cela, ils devaient transpirer la goutte de graisse. Asvel a crié de triples en première mi-temps et est resté debout jusqu’à ce que Madrid finisse par affluer dans le Palais avec le dernier quart-temps (30-14), de la défense et avec Sergio Llull et Edy Tavares décisifs, tous deux avec 19 points.

L’équipe gauloise il est venu branché et donc il voulait continuer. Après avoir battu le Barça et frappé les trois points du Panathinaikos, Asvel a appliqué le même médicament contre Madrid. Jusqu’à peu de temps avant la pause, sa carte de tir à cette distance était un 9 sur 10. La première mi-temps semblait longue pour les visiteurs, mais ils l’ont retenu pour atteindre 10 à la pause (40-50).

Cependant, les hommes de Laso semblaient être pris au dépourvu, sans une défense qui savait comment arrêter ces lancers. L’équipe blanche a menacé de la réaction (15-13), mais elle a continué à pleuvoir triple Gaulois. La réponse locale avec le même médicament a été Llull, avec trois succès consécutifs au deuxième trimestre (32-35). Cependant, Fall se faufilait également à l’intérieur, malgré le combat de Garuba.

Ceux de Laso ils n’ont pas réussi à prendre le commandement dans cette pause de l’averse rivale que Yabusele, Cole et Freeman avaient commandé. Avec 10 points, Madrid est revenu piqué de fierté, le banc étant très impliqué pour encourager et exciter leur équipe, et mieux en défense. Tavares et Causeur ont joué un rôle clé dans cette avancée locale, mais une plus grande inspiration manquait à l’attaque (53-60).

Dans cette recherche, Madrid ne pouvait pas tout contrôler et moins un Asvel jouissant comme jamais auparavant en ces deux années d’Euroligue. L’équipe de France a su éviter Tavares et le rebrancher pour économiser les revenus vers le dernier quart-temps (61-70). Un triple de Llull a compensé cet inconvénient, tandis que Rudy est entré pour soutenir un peu plus la défense. Laso a épuisé ses cartes avec 10 minutes d’avance.

Fernández a également mis les Gaulois à l’épreuve, de plus en plus exigés par une défense locale à la limite et le match à égalité à quatre minutes de la fin (79-79). La fière réaction de Madrid, avec un triple de Llull pour confirmer le changement de troisième, a fermé l’anneau local. Le même que les Gaulois avaient vu comme une piscine, a repoussé les tentatives de continuer dans un grand combat au Palais.

Fiche technique

Résultat: Real Madrid, 91 ans – Asvel Villerbaune, 84 ans (40-50, à la mi-temps)

Équipement:

Real Madrid: Laprovittola (5), Taylor (2), Deck (7), Randolph (2) et Tavares (19) -quintette initial-; Llull (19), Causeur (13), Abalde (2), Thompkins (8), Fernández (8), Garuba (6).

Asvel Villerbaune: Freeman (11), Hayes (-), Kahudi (2), Yabusele (21) et Fall (6) – quintette initial -; Noua (-), Lighty (13), Diot (3), Cole (21), Howard (3), Bako (4).

Partiel: 19-26, 21-24, 21-20, 30-14.

Arbitres: Belosevic, Majkic et Cici. Sans éliminé.

Pavillon: WiZink Center.