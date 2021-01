Le sort de Luka Jovic, dans les six prochains mois, semble être loin de la Liga et, bien sûr, de la Maison Blanche. L’attaquant serbe aurait tout sur la bonne voie pour être prêté à l’Eintracht Francfort, une équipe qui l’a vendu il y a plus d’un an à Real Madrid.

La Republika de Serbie a indiqué que l’accord entre les deux institutions était pratiquement clos. Le prêt à terme ne durera que six mois et il n’y aura pas d’option d’achat. Le motif? Florentino Pérez, président du club espagnol, espère que le joueur reviendra en repowering et pourra justifier les 60 millions d’euros qu’il a payés en 2019.

Avec l’Eintracht Francfort, Luka Jovic a connu une saison importante (2018-2019) au cours de laquelle il a marqué 27 buts et impressionné le conseil d’administration de Real Madrid.

Alors que le Serbe se dirige vers l’Allemagne, Zinedine Zidane aura désormais Mariano comme seule alternative pour remplacer Karim Benzema. Luka Jovic Il n’avait disputé que 200 minutes en quatre matches de Liga et, à son tour, un en Ligue des champions.

Le Serbe vient de marquer deux buts, contre Leganés et Osasuna avec le maillot de Real Madrid. Il espère désormais gagner la confiance d’Adolf Hütter, entraîneur des «Águilas», qui cherche à renflouer l’équipe qui se trouve dans la neuvième case de la Bundesliga.

