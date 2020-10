Le retour du partant d’Eden Hazard avec un but de sa taille, a réveillé le coup de poing perdu du Real Madrid pour déchaîner la victoire la plus confortable du parcours, 4-1 à un Huesca qui a cédé à une punition excessive de chaque coup, avec un doublé de Karim Benzema et un but de l’Uruguayen Fede Valverde, avant d’affronter mardi une finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan.

Encore loin du physique qui le rend déséquilibré mais avec une qualité incontestable, le Hazard attendu est apparu en Ligue. Zidane a fait appel à la motivation, qualifiant le match contre Huesca comme finale, avant celui qui est vraiment en «Champions». Et ce qu’il a réalisé, c’est de brancher celui qui devrait être une référence. Avec l’un de ces buts tant attendus pour lesquels il a été signé et qu’il n’avait pas battu le Real Madrid depuis plus d’un an.

Les visages des joueurs de Huesca à la mi-temps et celui de leur entraîneur étaient incrédules. Ils ont perdu 2-0 après avoir de nouveau fait ressortir un Real Madrid anarchique qui vit de la qualité individuelle de ses joueurs mais qui n’a pas pu trouver de formules fiables dans son attaque. Avec des phases dans lesquelles il a du mal à prendre l’initiative devant les équipes ordonnées. Moments de petite joue en tête-à-tête. Une équipe indéchiffrable qui s’est déchaînée en seconde période. Un pur talent individuel.

C’est seulement de cette manière que l’avantage au repos est expliqué. De la qualité déchaînée de Hazard et du succès de Benzema dans les cinq dernières minutes. Jusqu’au moment où Eden est apparu entre les lignes, il s’est retourné et a relâché un pied gauche avec un dessin imparable, Huesca s’était inquiété de sa fermeté tactique. Avec Rafa Mir faisant travailler les centres, toujours à la limite du hors-jeu, et montrant la vitesse pour dépeindre Militao mais écraser son tir sur le côté du filet. Il est venu marquer Courtois avec un ballon haché mais l’arbitre l’a annulé pour hors-jeu.

Le Real Madrid manquait de rythme offensif. Hazard et un Asensio fatigué ont changé de groupe sans succès. La première du trident tant attendu n’a pas graissé le premier jour. Ils ont joué au pied. Juste un mouvement dans l’espace du Belge vu par Modric pour le ballon renversé sur la barre transversale. Ou une tête d’un footballeur qui jouerait avec des chiffres s’il commençait à 9. Le centre de Marcelo était dirigé par Ramos pour le meilleur arrêt d’Andrés.

Dans ce risque que l’équipe madrilène court par match, le côté de la médaille dépend de l’inspiration du rival. Tout coup de pied arrêté peut devenir une pénalité. Un tir d’Ontiveros de l’avant ou le manque de précision de Sergio Gómez, qui a fini par se jeter un bon centre au deuxième poteau, n’a pas puni le doute.

Il manquait de la précision qu’avait Hazard dans son grand but. Tant de temps sans marquer et sans contribuer à ce qui était attendu lors de la signature d’un footballeur considéré parmi les meilleurs au monde, a façonné un sentiment intérieur qui l’a empêché de célébrer. Comme se sentir coupable du temps que le Real Madrid a volé à son football. La bonne nouvelle du retour attendu de celui qui doit diriger, n’est pas venue seule. Benzema a donné la tranquillité d’esprit souhaitée en pensant à «Champions», tuant un ballon avec sa poitrine et tirant à travers le filet.

Les tentatives de Michel pour réagir aux changements à la mi-temps n’ont abouti à rien en neuf minutes. Benzema a inventé et Fede Valverde, libre d’attention défensive, a augmenté la punition avec son puissant tir croisé pour devenir le meilleur buteur inattendu de l’équipe de Madrid avec trois buts.

Les autres réduisaient déjà leur importance. Au-delà de la curiosité des retrouvailles de Benzema avec Vinicius après ses vilaines critiques. Le premier de Vini a couru avec rage et lui a donné le but sans ressentiment pour que le Français échoue ce qu’il ne doit pas pardonner. Il riposterait dans le dernier jeu pour améliorer ses mauvais scores au début du parcours.

Zidane a profité du vent pour accorder des pauses en pensant à la prochaine bataille et Huesca a trouvé la récompense de son effort dans l’action de Rafa Mir tombant sur le côté gauche, avec un centre précis au tir final de David Ferreiro. Deux résultats difficiles pour encombrants contre la Real Sociedad et le Real Madrid pour l’image montrée qu’ils s’installent dans la zone inférieure. À l’autre bout, l’équipe madrilène se retrouve à nouveau avec une nouvelle impulsion de championnat après le classique.

Fiche technique:

4 – Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Mendy, m.52), Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro (Kroos, m.69), Fede Valverde (Isco, m.60), Modric; Marco Asensio (Rodrygo, m.60), Hazard (Vinicius, m.60), Benzema.

1 – Huesca: Andrés Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Luisinho (Gastón Silva, m 84); Mosquera; Sergio Gómez (Ferreiro, m.46), Borja García (Sandro, m.57), Nwakali (Eugeni, m.57), Ontiveros (Javi Galán, m.46); Rafa Mir.

Buts: 1-0, m.40: Hazard. 2-0, m.45: Benzema. 3-0, m.54: Fede Valverde. 3-1, m.74: David Ferreiro. 4-1, m.90: Benzema.

Arbitre: González Fuertes (comité asturien). Il a averti Siovas (79) et Sandro (87) pour Huesca.

Incidents: match correspondant à la huitième journée de LaLiga Santander, disputé au stade Alfredo di Stéfano à huis clos.