Puni pour son irrégularité face aux rivaux, en théorie, plus modestes du groupe, le Real Madrid affronte un match classé par tous comme “final”, dépendant de lui-même face au Borussia Mönchengladbach dans un rendez-vous qui peut lui permettre d’aller en huitièmes de finale comme premier, tomber au discrédit de la Ligue Europa ou à la disgrâce de la première élimination en phase de groupes de la Ligue des champions.

C’est le seul groupe dans lequel en l’absence de match aucun de ses membres n’est classé et tous ont la possibilité de passer le tour. Parmi eux, le Real Madrid le plus irrégulier et imprévisible. Capable de tomber avec un crash dans ses deux duels contre le Shakhtar et de gagner les deux à l’Inter Milan. Habitués aux jeux qui décident des titres, spécialistes de la marche sur le fil, les gros rendez-vous sont ce qui motivent les hommes de Zinedine Zidane.

Ils ont montré au plus bas moment de l’entraîneur français, avec leur avenir en jeu en cas de catastrophe historique, qu’ils sont à mort avec Zidane. L’entraîneur qui a marqué l’histoire avec trois ligues de champions consécutives vit dans un présent plein de hauts et de bas. Il a passé le premier examen d’une semaine de finale, contre Séville, et affronte le duel décisif contre Gladbach avec le derby madrilène à l’horizon. Le parcours de la Ligue des champions et de la Liga en jeu.

Loin du pouvoir qui a revendiqué le Real Madrid comme roi d’Europe, avec quatre conquêtes de “ Champions ” en cinq ans, les dernières passes madrilènes de la compétition ont réduit le prestige. Sans dépasser les huitièmes de finale des deux dernières éditions, accusant à chaque absence de son capitaine Sergio Ramos, qui revient à temps pour le grand événement, et une séquence de défaites de quatre défaites et un nul lors de ses sept derniers engagements européens.

Ces deux victoires contre l’Inter et le dernier match nul en Allemagne, lui permettent de tout risquer sur une seule carte et, malgré les blessures, le message qui vient de l’intérieur est positif. Ils disputeront le duel comme une “finale”, un mot qui se répète de Casemiro à Zidane en passant par les managers lorsqu’ils parlent. En phase de groupes, oui, mais une finale car tout est en jeu en 90 minutes. L’objectif est de terminer le chef de groupe et d’éviter les «noix de coco» des 16 derniers qui ont provoqué les dernières éliminations.

Ils viennent au combat Ramos et Dani Carvajal. Zidane peut compter sur toute sa défense, mais il perd des joueurs de la région. Il n’a que Karim Benzema, contraint de se retrouver avec le but dans sa compétition fétiche de remédier au manque de punch. Sur le chemin, Mariano Díaz et Luka Jovic sont laissés sur blessure, qui rejoignent les importantes pertes de Fede Valverde, Eden Hazard et Martin Odegaard.

Les doutes à dissiper dans l’équipe madrilène résident dans la décision du sélectionneur français du côté droit, selon les sentiments de Carvajal, et le trident offensif. Le bon niveau de Vinicius à Séville augmente ses options et tout indique que Marco Asensio sera choisi avant Rodrygo.

Le Borussia Mönchengladbach arrive à Madrid avec la possibilité de se qualifier pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en rééditant son glorieux passé des années 70 avec l’ancienne Coupe d’Europe et la défunte Coupe UEFA.

Pour Gladbach, un match nul suffit, un résultat qu’il a eu plus souvent qu’il ne l’aurait souhaité tout au long de cette saison en Bundesliga – la dernière fois samedi contre Fribourg – mais dont tout le monde dans l’équipe allemande serait satisfait demain.

Ne pas battre Fribourg samedi est quelque chose que l’entraîneur Marco Rose a tenté de soulager avant le duel européen. “Nous jouerons contre le Real Madrid avec un autre line-up. Nous n’analysons pas le match contre Fribourg, nous nous préparons pour le match contre Madrid », a-t-il déclaré.

Rose pourra récupérer le défenseur central Nico Elvedi, absent samedi. Son retour est forcé après avoir perdu son remplaçant naturel, Tonny Jantscke, en raison d’une blessure musculaire. Le Gladbach est dans une situation curieuse. Lorsque les groupes se sont réunis, tous les responsables auraient sûrement signé si on leur avait offert la possibilité d’avoir le classement entre leurs mains le dernier jour.

Maintenant cependant ils ont un goût doux-amer de ne pas l’avoir obtenu avant, regrette les points perdus lors des nuls à domicile contre le Real Madrid et à l’extérieur de l’Inter, lorsque Gladbach était en tête, et lors de la défaite serrée à domicile contre l’Inter la semaine dernière. Un point de plus aurait suffi et ils l’avaient entre les mains.

Alignements probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius et Benzema.

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; et plaidoyer.

Arbitre: Björn Kuipers (HOL).

Stade: Alfredo di Stéfano.

21h00 (20h00 GMT).