Le Real Madrid a ajouté sa quatrième victoire consécutive en Liga en battant Eibar 1-3 dans un match marqué par le vingt premières excellentes minutes de l’équipe blanche, qu’avec Luka Modric aux commandes et avec l’intraitable Benzema, il a réalisé trois points pour égaliser avec le leader, l’Atlético.

Les hommes de Zinedine Zidane sont arrivés à Ipurúa dans leur meilleur moment de la saison, avec l’impulsion de trois victoires écrasantes dans le rétroviseur et voulant augmenter la séquence dans un stade dans lequel historiquement ils ont presque toujours triomphé, avec l’exception de la défaite du cours 2018/19 (3-0).

L’éclat des duels précédents est passé à un niveau exceptionnel dans les premières minutes, au cours desquelles l’équipe blanche a sans aucun doute signé ses meilleurs moments du parcours. ETLuka Modric se démarque des autres.

Le milieu de terrain croate semble se retrouver dans le jardin de son chalet à chaque fois qu’il marche sur l’herbe d’Ipurúa. Sur ce green, d’autres saisons offraient d’authentiques récitals. Impossible d’oublier l’ovation qu’il a reçue du public armurier en 2017 ou cette passe stratosphérique qui a donné à Cristiano Ronaldo avec l’extérieur du pied droit en 2018.

Modric semblait déterminé à prouver que les années ne pèsent pas sur la carte d’identité et a donné un récital entier dans les vingt premières minutes. Il a pu surpasser le grand match de d’autres protagonistes tels que Karim Benzema, Bryan Gil ou Kike García, qui a également écrit leur histoire dans l’acte d’ouverture.

Le magicien des Balkans a fait ressortir toutes ses ressources et, sous sa direction, le Real Madrid a réussi, avec une précision exquise, à distancer la pression asphyxiante proposée par José Luis Mendilibar. À maintes reprises, il a surmonté les lignes d’Eibar et est rapidement allé de l’avant avec deux buts au tableau de bord.

Tout d’abord, avec un but de Benzema. Modric a commencé le jeu du but avec une passe à l’extérieur pour le brésilien Rodrygo Goes. Le remplaçant de Vinícius Júnior, la seule nouveauté des onze de Zidane, a inventé une passe sur Bigas que l’attaquant français a apprivoisé pour battre Dmitrovic.

Et deuxièmement, avec le juste prix pour Modric, qui a terminé une pièce chorale avec un tir du bord de la surface pour signer le 0-2 à treize minutes. Eibar, assommé par son rival, Il pouvait toujours recevoir le troisième, mais Benzema n’a pas frappé avec une tête très claire après une passe, bien sûr, du joueur croate.

L’équipe de Mendilibar a été sauvée d’une défaite garantie avec l’erreur de Benzema. Sa décision a donné l’air à Eibar, qui a insisté sur sa pression obstinée jusqu’à ce qu’il réussisse à annuler l’équipe madrilène. Il a commencé à récupérer des balles près de la zone Thibaut Courtois et entre la vitesse et la verticalité de Bryan Gil et l’insistance de Kike García, il s’est mis dans le match.

Il l’a fait grâce au robuste attaquant d’Eibar. Une perte pour Lucas Vázquez Il a terminé avec le ballon à ses pieds et a comblé l’écart avec un coup de pied spectaculaire de l’extérieur de la surface qui s’est terminé par une équipe du but de Courtois.

Le reste de la première mi-temps était une ode au football, avec de nombreuses occasions où le Japonais Yoshinori Muto a pu marquer après un stage de Bryan Gil, Lucas Vázquez avec un tir qui a sauvé sous les bâtons Pedro Bigas et même Benzema, qui avait un but annulé pour un millimètre de hors-jeu.

La guerre ne s’est pas terminée dans la seconde partie. Les échanges étaient constants, le Real Madrid étant accablé par la pression insistante d’Eibar, mais avec des moments d’inspiration pour prendre des contre-attaques. Le 2-2 ou le 1-3 ont été reniflés dans l’environnement. Il n’y avait pas le temps de respirer et il y avait du temps pour les erreurs, comme Sergio Ramos dans une mauvaise livraison dont Inui n’a pas profité, ou pour les succès, comme Dmitrovic, qui a sauvé un heads-up contre Rodrygo.

Avec Modric en déclin, Zidane a emmené le Croate pour l’Uruguayen Fede Valverde à la recherche d’un oxygène que les Balkans ne pouvaient plus lui offrir. Puis, Toni Kroos avait déjà pris la barre et avec l’Uruguayen sur le terrain, je m’attendais à plus de voyages sur le terrain.

Cependant, la fatigue générale a montré, ce qui dans le dernier quart d’heure a causé de nombreuses imprécisions des deux côtés. Le bombardement d’Eibar a prédominé sur la zone blanche et l’endurance du Real Madrid il a été cohérent jusqu’au bout, jusqu’à ce que Lucas Vázquez, au klaxon, définisse dans une contre-attaque pour décider d’un beau match qui réconcilie les supporters avec le football.

— Fiche technique:

1.- Eibar: Dmitrovic; Pozo, Bigas, Arbilla, Kevin; Inui (Pedro León, m. 72), Edu Expósito, Diop (Sergio Álvarez, m. 82), Bryan Gil; Kike García (Miota, m. 83) et Muto.

3.- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Modric (Valverde, 72 ans), Kroos; Lucas, Benzema et Rodrygo (Asensio, d. 72).

Buts: 0-1, m. 6: Benzema; 0-2, m. 13: Modric; 1-2, m. 28: Kike García; 1-3, m. 93: Lucas Vázquez.

Arbitre: Munuera Montero (Comité andalou). Il a montré du carton jaune à Arbilla (m.43), d’Eibar.

Incidents: match correspondant à la quatorzième journée de LaLiga Santander joué sans spectateurs au stade Ipurúa d’Eibar.