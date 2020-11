Ap

Journal La Jornada

Dimanche 1 novembre 2020, p. a11

Madrid. Barcelone ne pouvait pas faire plus avec Alavés et a terminé sur un match nul 1-1, tandis que le Real Madrid a battu Huesca 4-1 et a ouvert la distance depuis le sommet contre les meilleurs favoris de la Ligue espagnole. Ce jour-là, le Mexicain Héctor Herrera a joué les 90 minutes avec l’Atlético de Madrid, qui s’est imposé 3-1 contre Osasuna.

Eden Hazard a offert un échantillon de la qualité pour laquelle le Real Madrid a choisi de le signer il y a quelques années. L’ailier belge a débloqué le duel avec un superbe but où le champion s’est imposé de manière retentissante.

Hazard vient de faire ses débuts cette saison dans le tournoi local. Il a ouvert le score d’un sublime tir du pied gauche depuis l’extérieur de la surface à la 40e minute.

L’attaquant français Karim Benzema a célébré un doublé avec une grande définition à 45 ans et avec une tête qui a clôturé la victoire à 90. Le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde a inscrit son troisième but du tournoi à 54 ans, pour Huesca.

Madrid s’est hissé au sommet avec 16 points après avoir consommé sa cinquième victoire pour la huitième journée de parcours, dans laquelle ils ont encore un match en attente. La nouvellement promue Huesca est toujours sans victoire dans la saison.

Barcelone ne lève pas la tête et parvient à peine à égaler un but lors de sa visite à Alavés, pour enchaîner sa quatrième journée sans victoire. Antoine Griezmann a marqué le but qui a empêché le Barça de tomber.

Le Français a défini avec un tir pompé dans la zone à la 63e minute, quelques instants après que l’équipe basque se soit retrouvée avec 10 éléments après une expulsion. Luis Rioja a mis les locaux en tête en profitant d’une erreur dans le transfert du ballon entre le défenseur Gerard Piqué et le gardien brésilien Neto à 31 ans.

Le Barça traverse une mauvaise passe et récolte à peine deux points sur les 12 plus récents disputés. Il a calé en douzième position avec huit unités. Alavés a le même nombre de points, un cran en dessous.

Les colchoneros restent invaincus grâce à la victoire contre Osasuna avec un doublé de la star portugaise João Félix. .

Séville a également empilé son quatrième match sans victoire et son troisième avec défaite, après avoir chuté 3-1 contre Bilbao.