L’ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, a déclaré que c’était « un rêve » pour lui d’entraîner un jour le Real Madrid.

Pochettino est sans emploi depuis son départ des Spurs en novembre 2019 après cinq ans à la tête.

Pendant son séjour aux Spurs, Pochettino a été lié à plusieurs reprises à Madrid.

« Je ne sais pas si je serai un jour entraîneur du Real Madrid parce que le football vous emmène là où il veut mais c’est sûr que c’est mon rêve, » Pochettino a déclaré à la radio Cadena Cope.

« Si ce n’est pas le meilleur, c’est l’un des meilleurs clubs du monde.

« Il a une grande histoire et je pense que je ne suis pas différent des autres professionnels du football.

« N’importe quel entraîneur aurait sur sa liste de rêve pour guider le Real Madrid. »

Pochettino, 46 ​​ans, a été lié deux fois cette année à Barcelone, le rival acharné de Madrid.

Il aurait été l’un des principaux prétendants au remplacement d’Ernesto Valverde, limogé en janvier, et il faisait partie des candidats que le club considérait comme succédant à Quique Setien, à qui on a montré la porte après la défaite 8-2 du Barça face au Bayern Munich en Ligue des champions en Août avant que le Barça ne nomme Ronald Koeman le mois dernier.

Pochettino, qui a joué et dirigé les rivaux du Barca, l’Espanyol, plus tôt dans sa carrière, a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’offre du Barca cet été.

« Je n’ai pas vu [Barcelona president Josep Maria] Bartomeu mais j’ai déjeuné avec [Barcelona technical secretary] Ramon Planes « , a déclaré Pochettino. » Nous avons une grande amitié mais on ne m’a pas proposé le poste d’entraîneur de Barcelone.

« Je n’en ai pas eu [offer] du PSG, ni de la Juventus, ni de l’Inter Milan. J’ai reçu des appels de Benfica et de Monaco. Je n’ai pas besoin de mentir.

« Je ne suis pas inquiet de ne pas être entraîneur … peut-être que si le virus n’existait pas, j’aurais plus d’anxiété à faire partie du football mais après tout ce qui s’est passé, je suis plus détendu et cela m’a permis de devenir croissance personnelle et familiale et surtout, sur le plan professionnel, se développer dans d’autres domaines. »