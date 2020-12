▲ L’Israélien Shon Weissman (9) a fait un doublé pour la victoire de Valladolid sur Osasuna. Photo @realvalladolid

Samedi 12 décembre 2020

Madrid. Le Real Madrid, soulagé après son passage aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, accueille aujourd’hui l’Atlético dans le derby de Madrid, lors de la 13e journée du championnat cherchant à poursuivre leur tendance à la hausse, tandis que les rojiblancos espèrent consolider le leadership.

Nous voulons jouer un autre bon match comme celui de l’autre jour, a déclaré l’entraîneur des merengue, Zinedine Zidane, évoquant la victoire 2-0 sur le Borussia Mönchengladbach, un triomphe qui les a mis in extremis dans la phase suivante en tant que vainqueurs de groupe et a effacé les doutes. sur l’équipe et Zizou, avec le départ duquel il a été spéculé en cas d’élimination dans le tournoi continental.

Contre Atleti, le Real Madrid envisage la mission de maintenir le cap entamé avec les victoires contre Séville (1-0) et Gladbach, après deux défaites contre Alavés (2-1), en championnat espagnol, et Shakhtar Donetsk ( 2-0), en Ligue des champions.

Contre l’équipe d’Allemagne, le sélectionneur français pouvait déjà compter sur le capitaine Sergio Ramos, qui sera également présent aujourd’hui, et récupère les blessés Federico Valverde et Daniel Carvajal.

Zizou aura besoin de tout son potentiel pour tenter de rattraper les trois points qui le rapprochent du sommet du championnat, qu’occupe l’Atlético avec 26 points, six de plus que les merengues et avec un match de moins. La Real Sociedad et Villarreal sont deuxième et troisième, avec 25 et 21 points, avec 12 matchs joués.

Les rojiblancos viennent au match avec leurs tâches également accomplies en Ligue des champions après être entrés dans le deuxième tour, grâce à leur victoire 2-0 sur le RB Salzbourg mercredi, dans un match où, comme les blancs, ils n’avaient pas le droit. échouer.

La progression robuste de l’Atlético à travers l’Europe n’a rien à voir avec sa performance dans la Ligue, où après 12 matchs, elle est la seule équipe invaincue.

Le derby, auquel la pandémie et les travaux du Santiago Bernabéu mèneront pour la première fois au stade Alfredo Di Stéfano de la ville sportive du Real Madrid, est une nouvelle occasion de montrer la force d’un Atlético qui a muté cette saison.

Soutenu par Luis Suárez et Joao Félix, Simeone joue désormais un football plus offensif, sans abandonner la force défensive qui fait de lui l’équipe la moins battue avec seulement deux buts contre en Ligue.

Suárez accumule cinq buts en 11 matches officiels et a maintenant une nouvelle opportunité après avoir vaincu le coronavirus. L’Uruguayen n’a pas encore marqué lors des deux matchs disputés après son retour dans l’équipe en septembre et s’est retiré mercredi de colère du match contre Salzbourg lorsqu’il a été remplacé.

Le milieu de terrain mexicain Héctor Herrera a déclaré qu’il voyait très bien son équipe avant l’importante classique, alors que sur le plan personnel, il se sentait heureux et complètement guéri de la blessure qu’il a subie récemment.

Hier, Valladolid a battu Osasuna 3-2, avec des buts de Shon Weissman (7 et 76) et Fabián Orellana (56). Ante Budimir (27) et Roberto Torres (43) ont marqué pour le rival.