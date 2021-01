La légende de la morale d’Alcoyano réapparaîtra en jeu dans le Huitièmes de finale de la Copa del Rey, dans lequel le tout-puissant Real Madrid entre en scène dans une compétition transformée en but cette année, devant un homme modeste qui rêve d’utiliser cette magie pour donner une cloche.

On a beaucoup écrit sur l’idée qui lie le club d’Alicante à un esprit combatif et une capacité de sacrifice à l’épreuve du rival le plus exigeant et du tableau de bord le plus défavorable et qui est devenu célèbre au niveau national à la fin des années 1940 et au début des années 1950, lorsque l’équipe d’Alcoy a passé quatre saisons en Première Division.

Preuve en est les éliminatoires du tournoi de coupe disputés contre des rivaux de haut niveau et le dernier vaincu à El Collao contre Huesca, une équipe de première division. Le Real Madrid, Barcelone ou Valence, entre autres, sont déjà passés par le stade Alcoyano lors du tournoi de coupe, en plus de la ligue s’écrase il y a soixante-dix ans.

Et c’est là que l’équipe de Zinedine Zidane entame un nouveau chemin dans la seule compétition qui reste à battre par l’entraîneur français. Sur sa liste de succès en tant qu’entraîneur, il a un point noir, une Copa del Rey cela a parfois été secondaire pour le club madrilène mais cela, avec le panorama actuel, est un titre qui marque comme objectif. Depuis l’édition 2014, quand ils ont battu Barcelone dans un classique en finale, l’équipe blanche ne l’a pas conquise.

Le Real Madrid arrive à sa première coupe après avoir raté le premier titre de la saison. Dans la Super Coupe d’Espagne, il n’a pas accepté la finale et répandre une irrégularité, avec une nouvelle bosse, dont il cherche à sortir avec une image convaincante. Une seule victoire lors de leurs quatre derniers matches, avec deux nuls qui compliquent leur parcours en Liga, façonnent un autre mauvais moment pour une équipe qui a perdu le vol et doit le reprendre avec la deuxième unité.

Loin de cette époque où Zidane surprenait chaque match avec des joueurs de ses équipes qui étaient «plan B», le présent est marqué par la continuité d’un bloc intouchable. Causes que les footballeurs arrivent au match de la Copa del Rey qui jouera leurs premières minutes, comme le gardien Andriy Lunin, et certains qui n’ont pas concouru depuis des mois, comme Álvaro Odriozola et le Brésilien Militao.

L’opportunité attendue par des footballeurs sans importance se présentera dans un match toujours complexe, obligé de faire preuve de supériorité face à un moindre rival et sans avoir de licence pour ne pas accuser son manque de tournage. Si Zidane respecte ce qui a été prouvé, seuls deux titulaires apparaîtront, comme Casemiro et Marco Asensio.

Les défenses Dani Carvajal et Sergio Ramos sont absents pour le rendez-vous, avec un malaise physique, plus le Brésilien Rodrygo qui ne réapparaîtra qu’en mars. Absence surprise C’est le Norvégien Martin Odegaard qui a besoin de minutes, tandis que le Français Raphael Varane et le Croate Luka Modric se reposent.

Alcoyano cherchera à profiter de son doux moment de résultats et jouera pour éliminer le Real Madrid du troisième tour, puisque Les hommes de Vicente Parras affrontent ce match à leur plus haut sommet de la compétition avec l’équipe à la troisième place du classement lors de la saison de son retour en deuxième B.

L’équipe d’El Collao a accumulé six matches de championnat sans perdre et avec un excellent bilan en Coupe après avoir éliminé Laredo et Huesca, avec une exhibition en seconde période. Son technicien, d’un ton ironique, interrogé sur l’appel après lors des deux derniers matchs de championnat a dû recourir à jusqu’à six joueurs de la jeunesse de la Ligue nationale pour compléter la liste, a expliqué que “il n’y a rien de mieux que le Real Madrid venu pour que tout le monde soit disponible.”

La seule victime sera l’attaquant Manuel Raíllo, qui traîne une blessure à long terme, tout comme le central Rubén Garcés, à qui le club a dit de chercher une équipe maintenant en janvier, ne sera pas disponible. Le central Ángel Cano, qui a signé la semaine dernière sur le marché d’hiver, n’est pas encore disponible.

Des footballeurs tels que José Solbes et Jona Mejía qui n’ont pas disputé le derby provincial dimanche dernier au domicile d’Hercule en raison de la clause de peur, seront disponible pour Vicente Parras, L’international hondurien a de nombreuses possibilités pour démarrer et former un partenaire offensif comme Mourad.

L’autre nouveauté importante dans le onze peut être l’arrière gaucher Pablo Carbonell, qu’après un mois en cale sèche, il est revenu en seconde période au Rico Pérez et peut retrouver sa place en défense.

– Alignements probables:

Alcoyano: José Juan, Jordán, Primi, Raúl González, Pablo Carbonell, Alberto Rubio, Jony Ñíguez, Juanan, Ángel, Mourad et Jona.

Real Madrid: Lunin; Odriozola, Nacho, Militao, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Isco; Marco Asensio, Vinicius et Mariano.

Arbitre: Sánchez Martínez (Comité de Murcie)

Campagne: Le Collao.

Temps: 21h00.