Le Real Madrid veut utiliser le moral que la victoire contre l’Inter lui a donné pour revenir sur le chemin de la victoire en Liga Santander ce samedi (21h00 CET) contre un Alavés qui vient après quatre matchs consécutifs sans connaître la défaite -une victoire et trois nuls-, même s’il reste en bas du classement.

L’équipe blanche arrive avec le moral à la hauteur après l’importante victoire à domicile de l’Inter Milan (0-2), qui laisse entre ses mains la qualification pour le deuxième tour des ‘Champions’, et ils veulent véhiculer cette image d ‘«équipe» dans lequel le Français Zinedine Zidane insiste sur un championnat national dans lequel ils ajoutent deux matchs consécutifs sans savoir la victoire: une défaite, contre Valence (4-1), et un match nul, contre Villarreal (1-1).

Deux résultats qui l’ont éloigné du leader, bien qu’avec un match de moins, la Real Sociedad -23 points- et l’Atlético de Madrid, qui avec huit matchs, pour les neuf de Madrid, a 20 points dans son casier, trois de plus que le ensemble blanc. Avec beaucoup d’avance sur la Ligue, retrouver la régularité est la clé.

Pour cette raison, il est à nouveau fort et la victoire contre l’Inter est la voie à suivre. Première feuille blanche pour un Thibaut Courtois auquel il est distancé pour répéter le trophée Zamora au gardien le moins battu-dix buts pour les deux reçus par Oblak-.

C’est précisément dans la section défensive que se trouve Zidane a reçu une autre mauvaise nouvelle ce vendredi depuis que Dani Carvajal souffre “d’une blessure musculaire dans l’adducteur droit court “qui pourrait le laisser hors du terrain entre deux et trois semaines. Une durée estimée qui, avec la charge de matches, se traduit par quatre à cinq absents.

Aussi, capitaine Sergio Ramos toujours blessé aux ischio-jambiers, bien que le duo Varane-Nacho arrive avec une bonne humeur après leur grand match contre Romelu Lukaku. La partie médicale est complétée par Álvaro Odriozola et Fede Valverde, en raison d’une blessure, et Luka Jovic, qui continue d’être isolé après avoir été testé positif au coronavirus.

La bonne nouvelle pour Madrid, en plus de la récente victoire, est la croissance du Belgian Eden Hazard, qui a assuré qu’avec des minutes et de la persévérance, après une première saison pleine de blessures et dans celle-ci ayant passé le coronavirus, il retrouvera le niveau avec lequel il a ébloui l’Europe.

Pour mesurer votre bon temps, Ils affronteront un Alavés qui arrive dans une bonne dynamique à ce jour après quatre matchs sans perdre et avec deux nuls importants contre Barcelone et Valence, qui le rendent optimiste pour affronter l’équipe blanche.

Les gens de Vitoria ajoutent une victoire et trois nuls pour s’échapper du bas du tableau et chercheront à surprendre, comme ils l’ont fait il y a 20 ans au Santiago Bernabéu avec un but de Jorge Azkoitia c’était la seule victoire du Glorioso en tant que visiteur contre les blancs.

Pablo Machín maintient les victimes par Blessure de Pere Pons et Jorge Franco ‘Burgui’, isolés par un coronavirus, qui a été rejoint par Manu García lundi dernier, qui ne pourra pas non plus voyager avec l’expédition Albiazul.

Cela laisse le noyau très touché, à court de troupes, avec seulement trois joueurs de la première équipe qui pourront développer leur jeu dans ce domaine: l’Argentin Rodrigo Battaglia, Tomás Pina et Jota Peleteiro, il est donc probable qu’un joueur de la filiale rejoindre l’appel pour avoir des alternatives dans cette position.

L’entraîneur de babazorro récupère Édgar Méndez après avoir purgé le match de penalty la veille et vise à être l’un de ceux qui prendront le départ. Ce qui n’est pas clair, c’est si Machín pariera sur un 3-5-2 ou un 4-4-2 pour tenter de surprendre le Real Madrid.

Malgré le dessin, les onze albiazul changeront à peine. Il aura Fernando Pacheco dans le but qui revient à la maison où il a été formé; et dans les tâches défensives participera Ximo Navarro, l’un des meilleurs de la journée passée; Víctor Laguardia, Florian Lejeune et Rubén Duarte.

En position d’attaque Lucas Pérez et Joselu Mato répéteront, tandis que Tomás Pina et Rodrigo Battaglia participeront au centre du terrain, ainsi qu’Édgar Méndez et Jota Peleteiro, qui le joueront à l’intérieur ou à l’extérieur, selon le schéma tactique des joueurs de Vitoria.

Alignements probables:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Odegaard; Asensio, Mariano et Hazard.

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia; Édgar, Battaglia, Pina, Peleteiro, Duarte; Joselu et Lucas Pérez.

Arbitre: Adrián Cordero Vega (Comité cantabrique).

Stade: Alfredo Di Stéfano (Valdebebas).

Temps: 21.00

La clé: Que Madrid retrouve sa force défensive et sa concentration pendant 90 minutes. Le grand moment de Fernando Pacheco et du plus gros hit d’Albiazul ces derniers jours.

Les données: Madrid ajoute deux matchs de suite sans gagner en LaLigaSantander. Alavés n’a gagné qu’une seule fois en visite au Real Madrid, il y a 20 ans (0-1).

La phrase:

Zidane: “Si nous faisons les choses ensemble et avec concentration, nous sommes très difficiles à gagner.”

Machín: “Nous devons trouver notre moment dans le jeu.”

L’environnement: Zidane ajoute une autre victime à l’infirmerie avec la blessure de Carvajal. Manu García et Burgui restent isolés par le coronavirus.