Luka Modrić a tout sur la bonne voie pour boucler une décennie en tant que joueur du Real Madrid, a annoncé le journal Marca en première page ce dimanche.

Selon le journal espagnol, il existe déjà un principe d’accord entre la directive Merengue et le milieu de terrain croate pour renouveler le lien qui les unit pour une saison de plus.

Grâce à l’accord, le milieu de terrain de 35 ans jouera jusqu’au 30 juin 2022 au Real Madrid, où il a enregistré jusqu’à présent 363 matches officiels.

Le vainqueur du Ballon d’Or en 2018 est venu de l’anglais Tottenham Hotspur en 2012 et est une référence sans discussion.

Fin novembre, il a fait part de sa volonté de continuer dans l’équipe blanche. “Je veux rester ici, je l’ai dit plusieurs fois, voyons ce qui se passe”, a-t-il déclaré avant d’affronter l’Inter pour la quatrième journée de la phase de groupes des Champions. “Je me sens bien, fort, je pense que j’ai encore assez de football dans les jambes et de force pour continuer”, a déclaré le plus vieux footballeur de l’équipe dirigée par Zinedine Zidane.

“Luka, tu l’as bien mérité”, a écrit Marca sur sa couverture du dimanche, soulignant que Modrić “Il avait des propositions du Qatar et de la MLS, mais son identification avec Madrid est totale.”

«Le milieu de terrain a convaincu tout le monde par son jeu, son dynamisme, sa détermination et son leadership, sur et en dehors du terrain. Personne ne doute de sa contribution ou de sa condition physique. Tous les matchs du dernier mois et demi (à commencer par le tout à l’exception du rendez-vous contre Grenade) ont été transformés en expositions de football, de contrôle de la situation et de déploiement physique. La conséquence de tout cela a pris la forme d’une offre de nouveau contrat par les dirigeants blancs », a élargi le journal madrilène dans sa version numérique.