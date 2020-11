le Villarreal et le Real Madrid lié à un objectif (1-1) à La Cerámica après une réunion très travaillée des deux groupes, au cours de laquelle les visiteurs ont Le but précoce de Mariano qui a nivelé les lieux dans une grande deuxième partie, dans laquelle Gérard, d’un penalty, a mis les tables sur le tableau de bord.

La première mi-temps a été très bien contrôlée par le Real Madrid, qui à son objectif initial, il a ajouté un important travail collectif cela a minimisé la puissance offensive de Villarreal, qui a été vue en seconde période, dans laquelle le Castellón a réussi à dessiner et a même pu gagner.

Le match ne pouvait pas mieux commencer que pour un Real Madrid diminué en raison de pertes, car lors de sa première approche de la zone rivale, il était en avance sur le tableau de bord. Mariano, qui est revenu au départ un an et demi plus tard, a dirigé un léger centre de Carvajal au but.

La rencontre a été un test important pour Villarreal, puisque son magnifique début de saison devait l’endosser face à l’un des plus grands du championnat espagnol. Cependant, les habitants de Castellón n’ont pas offert le bon jeu habituel, avec un Manu Trigueros qui avait à peine eu contact avec le ballon et devant le bon travail défensif du Real Madrid.

Une ligne très haute pression de les madridistas étaient moins fluides au départ de l’équipe locale, qui manquait de rapidité dans ses combinaisons pour pouvoir mettre en difficulté un rival très ordonné et discipliné en défense. Une seule fois, après 20 minutes de jeu, Villarreal a mis Courtois en difficulté après un bon centre de Gérard que Parejo dirigeait haut.

Le Real Madrid a contrôlé le match sans problème même s’il manquait une plus grande morsure offensive pour tenter de chercher un deuxième but alors que les minutes continuaient à tomber doucement jusqu’à la pause.

Dans la reprise, Villarreal a cherché un plus grand rôle. Parejo et Trigueros avaient plus de présence et l’équipe l’a remarqué. Avec une pression très avancée, les hommes d’Emery ont pu atteindre l’égalisation après une très forte reprise de Villarreal et Gerard a pardonné la cravate avec un tir excessivement croisé du sommet de la petite zone.

L’entraîneur basque a cherché à bousculer le jeu avec un triple changement dans lequel il a fait appel à des footballeurs très verticaux tels que Chukwueze, Estupiñán et Yeremi, délocalisant Gérard comme attaquant; tandis que Zidane a répondu en entrant Isco et Vinicius.

Villarreal, avec vitesse renouvelée à travers les groupes, révolutionné le jeu. Encore une fois, Parejo l’a eu, qui a essayé d’égaliser le tir avec un tir intérieur qu’il a jeté avec tout en sa faveur pour égaler. La connexion entre Estupiñán et Chukwueze a terminé avec le Nigérian renversé par Courtois et Gerard a marqué le penalty maximum pour signer un tirage au sort bien mérité à quinze minutes de la fin.

Le match est entré en effervescence avec un Villarreal renversé qui a trouvé à Estupiñán un poignard par équipe en quête de victoire, bien que le Real Madrid n’ait rien renoncé de la main d’un Modric exalté. Dans l’extension, Kubo a réussi à renverser le Real Madrid, mais Nacho a empêché le génie des Japonais de décider du choc.

Fiche technique:

1. Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar (Peña, m.88), Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, m.61). Parejo, Iborra, Trigueros (Chukwueze, m.62), Moi Gómez (Take, m.88), Gerard et Bacca (Yeremi, m.62).

1. Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Kroos, Odegaard (Isco, M. 65), Modric; Hazard (Vinicius, m.65), Mariano (Asensio, m.85) et Lucas Vázquez.

Buts: 0-1, m.2: Mariano. 1-1, m.76: Gerard, d’un penalty.

Arbitre: Hernández Hernández (C. Canario). Il a averti Yeremi pour Villarreal et Nacho et Kroos pour le Real Madrid.

Incidents: Match correspondant à la dixième journée de LaLiga Santander joué au stade de La Cerámica sans spectateurs.