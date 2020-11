Un Real Madrid en proie à des absences, conduit par celui de son capitaine Sergio Ramos et celui du Français Karim Benzema, se joue ce mercredi à San Siro un fin prévue pour approcher la huitième finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan également sur les cordes et contraint de réagir pour changer la dynamique de sa campagne européenne.

Le français Zinedine Zidane seulement récupéré un joueur En ce qui concerne le fléau de pertes que Villarreal (1-1) a eu, le Brésilien Casemiro, une pièce fondamentale dans ses stratagèmes.

Le capitaine Sergio Ramos, Fede Valverde, Karim Benzema, Luka Jovic, Álvaro Odriozola – tous pour cause de blessure – et Éder Militao, toujours absents. a de nouveau donné un résultat indéterminé aux tests PCR L’UEFA, comme ce fut le cas vendredi lors des tests de LaLiga malgré un test négatif jusqu’à deux fois.

Madrid récupère du travail au centre du terrain, mais toujours incapable de compter sur les buts de Benzema et le leadership de Ramos, qui était présumé essentiel pour arrêter l’une des paires offensives les plus dangereuses d’Europe, comme le Belge Romelu Lukaku, absent au match aller pour blessure, et l’Argentin Lautaro Martínez, qui a signé une belle performance. dans ledit match.

Une rencontre dans laquelle Les hommes de Zidane sont allés 2-0, mais ils étaient à égalité et ce n’est qu’à la minute 80 qu’ils ont réussi à certifier la victoire grâce à un but du Brésilien Rodrygo. Trois points plus soulagés que mérités. “Nous avons joué une carte et ça s’est bien passé”, a déclaré le capitaine après le match, conscient qu’ils étaient sur le point de la perdre.

Trois points qui ont donné de l’air et ont quitté Madrid avec quatre dans son casier après trois matchs, mais conscients que les matchs contre l’Inter étaient comme une égalité et qu’ils doivent marquer mercredi.

Le dernier duel contre Villarreal a laissé des doutes sur la force physique et la garde-robe en raison du grand nombre de joueurs absents et plusieurs sans rythme compétitif comme Carvajal, Nacho et Mariano et précisément maintenant une équipe d’Antonio Conte arrive qui donne beaucoup de rythme aux matchs.

La clé pour obtenir un bon résultat sera de savoir comment tenir Lukaku – le phare de l’équipe, construisant dos au but – et Lautaro – profiter des espaces – et aussi à l’étage où Zidane aura à nouveau Mariano, buteur contre Villarreal, et a appelé à classe Hugo Duro, toute nouvelle signature pour Castilla, la première filiale du Real Madrid, de Getafe, qui se produit à un niveau élevé sous le commandement de Raúl González Blanco -trois buts en trois matchs-.

Si Madrid a peu de marge d’erreur, le L’Inter est complètement dans les cordes, après avoir ajouté seulement deux points lors de leurs trois premiers matchs et avoir atteint la moitié de la phase de groupes en tant que dernier coureur.

Les hommes de l’entraîneur Antonio Conte, qui n’ont pas atteint les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe depuis 2012, avaient besoin d’un retour angoissant ce dimanche pour vaincre Torino 4-2, après avoir perdu 0-2 au moment du match, et le réalisé mené par un Lukaku double et un but chacun de Lautaro et du Chilien Alexis Sánchez.

Conte a fait appel à la fierté de son équipe à la fin du duel de championnat: «Il faut être prêt à jouer, les rivaux devraient le remarquer, même dans le tunnel du vestiaire. Nous ne sommes pas encore là. J’espère que cela est clair pour eux. »Avec les pertes confirmées du Serbe Aleksandar Kolarov et du Croate Marcelo Brozovic, l’Inter sera confié à son trio défensif composé du Slovaque Milan Skriniar, du Néerlandais Stefan De Vrij et de l’Italien Alessandro Bastoni.

Roberto Gagliardini, Nicoló Barella et le Chilien Arturo Vidal feront la une au centre du terrain, soutenus par les groupes de l’ex-madrilène marocain Achraf Hakimi et de l’Anglais Ashley Young, avec le les intouchables Lautaro et Lukaku à l’avant. Bataille technique et mentale en vue au San Siro, contre un Inter bien décidé à changer la dynamique après avoir chuté en phase de groupes de la Coupe d’Europe ces deux dernières saisons.

Files d’attente probables

Inter de Milan: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lautaro et Lukaku.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Mariano et Vinicius.

Arbitre: Anthony Taylor (ING).

Temps: 21h00 CET (20h00 GMT)

Stade: San Siro.