Le Real Madrid a subi à Miribilla le formidable retour de Bilbao Basket, qui est venu neutraliser un déficit de 17 points au deuxième quart après la pause, et la ligue invaincue qui le maintient en leader en solo avec un 83-85 serré au milieu de la menace continue des «hommes en noir».

Un match reporté de la sixième journée dans lequel les blancs, qui ont irrité Pablo Laso dans un troisième quart-temps dans lequel ils ont reçu un partiel 31-14, ont commencé clairement à dominer lancé par le jeune Alberto Abalde et Carlos Alocen.

Mais ensuite ils ont dû s’emparer de des versions exceptionnelles de Sergi Llull (14 points), Trey Thompkins (16, 6 rebonds et un PIR de 22), Edy Tavares, (9 rebonds et 4 blocs), et jusqu’à la dernière minute du ‘Facu’ Campazzo pour sauver le mobilier, réalise un engagement extrêmement compliqué et enchaîne neuf victoires consécutives en ACB.

Car Bilbao Basket est revenu enragé en seconde période pour enchaîner un 21-2 qui a changé le signe d’une rencontre qui s’est soldée par 27-44 peu après la pause avec le meneur français Jonathan Rousselle en état de grâce (16 points avec quatre paniers de trois points dans le retour) pour aider Ondrej Balvin, le bastion principal de l’équipe d’Alex Mumbrú (18, 12/8 Q2, 6, 3 interceptions, 5 dunks et 21).

Cinq points suivis par Abalde et le premier triple par Carroll (0-8) Ils ont commencé à mettre fin à un match pour Madrid dans son premier quart-temps dominé presque à volonté par Alocén, qui a avancé son équipe de 13 points (10-23) avant que ces premières minutes ne se terminent 12-23.

Dans Bilbao Basket, le seul qui s’est opposé à l’équipe de résistance était le géant Balvin malgré avoir devant un Tavares encore plus gros et aussi tonique.

Le deuxième trimestre a été similaire, au cours duquel Thomson, Taylor et Llull Ils ont pris le relais de leurs jeunes coéquipiers pour étirer une différence à 17 points (27-44) qui restait à 15 à la mi-temps (29-44) pour un panier de Serron, le seul local qui rendrait Mumbrú heureux avec Balvin.

Comme au premier quart-temps avec 10-14, le pivot tchèque avait donné un fil d’espoir à son équipe, menant une réaction qui a mis les locaux seulement sept points (25-32) 4 minutes du premier retour aux vestiaires.

Il a semblé presque tout dit dans les 20 premières minutes, mais Rousselle s’est rebellée contre le sort du match, est entrée en extase et avec quatre jeux à trois points, deux triples et deux 2 + 1, a inversé le match en trois minutes et demie (48-46).

Le partiel concédé par Madrid, 21-2, a mis Laso très en colère, qui, selon ses mots dans un temps mort, il n’a pas tout à fait “compris” le 17-2 que son équipe a concédé au début d’un troisième quart-temps qui, incroyablement, a terminé «les hommes en noir» devant (60-58).

Les 31-14 de ces dix minutes le quatrième a évité plus d’explications et Laso a mis Facu Campazzo sur le terrain, sans précédent dans les 30 premières minutes. Mais l’Argentin n’a pas pu changer le cours de l’affrontement, qui était déjà sur le chemin de l’égalité jusqu’aux trois dernières minutes, qui étaient toujours devant les locaux (74-73).

Mais sept points d’affilée pour les blancs, dont l’un des nombreux paniers de Llull et un autre des plusieurs triplets de Thompkins, et plusieurs erreurs de Bilbao ont décidé un match en faveur du leader (73-79) que Bilbao Basket, cependant, il s’est battu avec des options jusqu’aux dernières secondes (78-81, 17,8 de la fin).

Mais Madrid a fini par rester invaincu Contre un adversaire bien meilleur que prévu en raison du 1-5 qui se reflétait dans le classement et qui, après avoir perdu de 17 points, revenait et rêvait de victoire jusqu’au dernier halètement avant la fin du choc 83-85. après un triple de Kulboka avec moins d’une seconde à faire – Fiche technique:

83 – Panier RETAbet Bilbao (12 + 17 + 31 + 23): Rousselle (16), Jaylon Brown (16), Alex Reyes (3), Aaron Jones (4) et Balvin (18) – à partir de cinq ans -; Hakanson (14), Kljajic (2), Serron (2), Kulboka (6), Dos Anjos (2) et Betolaza.

85 – Real Madrid (23 + 21 + 14 + 27): Alocen (10), Abalde (9), Carroll (10), Garuba (2) et Tavares (6) – à partir de cinq ans -; Laprovittola (3), Campazzo (6), Llull (14), Taylor (7), Reyes (2) et Thompkins (16).

Partiel: 12-23, 29-44 (repos); 60-58 et 83-85 (final).

Arbitres: Rubén Sánchez, Javier Torres et Carlos Peruga. Eliminé par des fautes de Rousselle (m.40).

Incidents: Match de la sixième journée de la Ligue Endesa, reporté en sa journée par un positif en équipe blanche, disputé à la Bilbao Arena de Miribilla à huis clos.