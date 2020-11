Les Anglais sont les rois des calculs statistiques et c’est ainsi qu’ils espèrent désormais prédire le prochain champion de la Ligue des champions.

Selon les données de FiveThirtyEight, qui collent à la réalité des petits favoris tels que le Real Madrid, la Juventus et Liverpool ont montré dans le passé, la nouvelle est que le grand favori est le champion actuel.

Les calculs du compte spécialisé suggèrent que le Bayern Munich, avec 26% de chances, est la meilleure ligne pour rester à nouveau avec La Orejona, comme cela s’est produit il y a quelques mois lors de la passionnante Final 8 à Lisbonne, qui a couronné l’édition 2019 mouvementée / 2020.

L’équipe de Hansi Flick mène la deuxième tête de série, selon les données, qui est Manchester City, avec 17% d’options. En troisième position se trouve le FC Barcelone avec 10% et même là le plus opté.

Liverpool, qui semblait imbattable, n’a que 7 pour cent et son escorte est le Borussia Dortmund, avec 6 pour cent, et non le Real Madrid de Zinedine Zidane, qui a une chance de 5 pour cent.

Le PSG (4%), Chelsea (4%) Atlético de Madrid (4%), Leipzig (3%), Manchester United (3%) et l’Inter Milan (3%) sont à considérer avant la Juventus (2%) , où Cristiano Ronaldo pourrait passer une saison, peut-être la dernière selon les rumeurs du marché, sans remporter la couronne européenne avec le club italien qui l’a pris juste pour ça.

Les statistiques seront-elles correctes? Il faudra le voir sur le terrain. La vérité est que, apparemment jusqu’à présent, les candidats habituels ont cédé la place à des équipes plus physiques, plus polyvalentes, moins dépendantes des chiffres et plus fortes dans leur ensemble. Ainsi, comme le Bayern Munich.