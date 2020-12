La Ligue des champions tire les tambours. EP

Le Real Madrid, l’Atlético, Barcelone et Séville rencontreront leur rival dans le Huitièmes de finale de la Ligue des champions, Cette manche se jouera en février et seule l’équipe de Zinedine Zidane entrera en tant que tête de série pour jouer le match retour à domicile.

Enfin leaders du groupe B après la victoire (2-0) sur l’Allemand Mönchengladbach cette semaine, les blancs peuvent être jumelés avec les Portugais Porto, les Italiens Atalanta et Lazio ou l’Allemand Leipzig.

Les conditions du tirage au sort (12h00) ils éviteront les confrontations entre clubs d’une même fédération et entre ceux qui ont déjà coïncidé en phase de groupes.

Les Allemands de la Bayern Munich, qu’ils étaient rivaux de l’Atlético de Madrid dans celui-ci et qu’ils défendent le titre remporté en août contre le Paris Saint Germain, sera également semé avec les Parisiens, les Anglais Manchester City, Liverpool et Chelsea, leader du groupe E dans lequel il a joué avec Séville.

Il Dortmund Allemand, premier du groupe F, et le Juventus L’Italien, qui a partagé le groupe G avec Barcelone et terminé leader, sera les autres clubs qui pourront résoudre le match nul à domicile.

Comme non classé sera l’Atlético de Madrid, qui a obtenu le passage de phase comme deuxième du groupe A après avoir remporté à Salzbourg (0-2) cette semaine Mönchengladbach, deuxième après B après le Real Madrid, Porto (C), Atalanta (D), Séville (E), qui a atteint le match final contre Rennes (1-3) et la Lazio (F) .

Barcelone, qui était également dans le groupe G avant le dernier match mais qui est passé deuxième du groupe G après avoir concédé 0-3 contre la Juventus il y a quelques jours, et Leipzig (H) sont les autres clubs qui seront demain dans le deuxième pot au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

Le match aller des huitièmes de finale est prévu pour les jours 16, 17, 23 et 24 février 2021 et ceux de retour pour les 9, 10, 16 et 17 mars, tous à 21h00 (CET).