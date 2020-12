Sans idées jusqu’au départ de Marco Asensio sur le terrain en raison d’une blessure au Brésilien Rodrygo, du Real Madrid, plat, sans fluidité et tout à fait prévisible, ils ont battu Grenade 2-0 grâce à l’électricité d’un joueur qui a montré une partie du niveau qui semblait cachée.

Asensio est attendu depuis longtemps, oublié dans les alignements seulement avec des minutes dans les secondes parties. Cela n’avait presque jamais été le footballeur décisif qui a coupé sa progression avec une blessure grave sur un genou. Il avait certainement besoin d’une apparence pour remonter le moral.

Encore une fois remplaçant contre Grenade, seule la sortie pour un problème musculaire de Rodrygo à 37 minutes, il a permis à Asensio de jouer plus longtemps que d’habitude. Et c’était la clé. En seulement dix minutes après le début de la seconde période, il a renversé une situation dangereuse. Ses actions, une incitation au poteau et un grand jeu qui a abouti au but de Casemiro qui a ouvert le score, ont condamné l’ordre de Grenade.

Et c’est qu’après quatre victoires consécutives, cinq en matches officiels, avec une énorme charge sur les jambes d’une petite partie de l’équipe blanche, Zidane a de nouveau parié sur les mêmes qui avaient battu Eibar il y a quelques jours. Tout le monde a sauté sur la pelouse Alfredo Di Stéfano sauf Luka Modric, à qui une surcharge musculaire l’obligeait à regarder le match depuis les tribunes.

L’Uruguayen Fede Valverde était chargé de remplacer le “Magicien des Balkans” et le Real Madrid a remarqué l’absence. Grenade, rival de première ligne, a montré les carences de son rival, qui face à une ligne de pression très avancée et sans Modric, souffre pour récupérer le ballon.

C’est le système que presque toutes les équipes auxquelles le Real Madrid est confronté semblent adopter ces derniers temps. Eibar a essayé sans succès parce que entre Modric et Toni Kroos, pendant vingt minutes, ils ont cassé les lignes de fusil avec des mouvements rapides pleins de jugement.

L’athlétisme pouvait triompher avant, mais l’expulsion rapide de Raúl García a annulé un plan qui semblait fonctionner. Diego Martínez a également décidé de prendre le risque d’un système qui nécessite un excellent affichage physique et il a réussi à mettre le Real Madrid très mal à l’aise.

Cette pression a pris effet dès le coup de sifflet d’ouverture avec un échec à 25 secondes de Raphael Varane causé par la pression du Brésilien Robert Kenedy. Le vol de l’ailier s’est terminé, après avoir circulé par Roberto Soldado, aux pieds d’Antonio Puertas, qui a raté un tir très net du point de penalty alors qu’il était seul face à Thibaut Courtois.

Le Real Madrid a réagi rapidement avec une tentative de Karim Benzema qui a été détournée par Jesús Vallejo. C’était un mirage, car sauf une photo lointaine de Toni Kroos, n’avait plus d’occasions en première mi-temps.

Le manque de fluidité sans Modric était évident. De plus, de la fatigue a été notée dans un groupe qui a accumulé près de 94% des minutes au cours des cinq derniers matchs. Il n’y avait plus la même verticalité et la même clarté d’idées et Grenade vivait à l’aise avec son idée.

Sans le Brésilien Rodrygo Goes, qui a quitté le terrain en raison d’une blessure musculaire, et avec le choc causé par Vallejo avec une tête, le Real Madrid est parti avec des doutes au repos et avec la nécessité de renverser une situation qui commençait à être dangereuse.

La malchance de Rodrygo a été bonne pour son équipe. Départ forcé de Marco Asensio sur le terrain Ce fut une bénédiction pour le Real Madrid, qui s’est réactivé avec sa fraîcheur pour mettre fin à l’embouteillage généralisé.

Asensio a averti d’un coup d’éperon que a frappé le poteau défendu par Rui Silva, très réussi juste après une autre tentative de Valverde. Cependant, à la troisième fois, le gardien portugais a embrassé la toile devant une tête impressionnante de Casemiro, qui n’a pas raté une passe décisive d’Asensio de l’aile gauche.

Grenade, avec plus d’une demi-heure d’avance, il a pris une partie de son artillerie. Le Colombien Luis Suárez, Jorge Molina et Alberto Soro ont joué sans succès.

Seulement une Main possible de Casemiro à un plan de Puertas que le VAR a examiné a mis le Real Madrid en difficulté, qui a terminé la tâche avec une contre-attaque de Karim Benzema, sur une lancée ces derniers temps. Au final, les hommes de Zidane ont égalé l’Atlético de Madrid en haut du tableau. La clé était Asensio. Il renaît et le Real Madrid enchaîne sa cinquième victoire consécutive.

– Fiche technique:

2 – Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez (Vinicius, m. 78), Valverde (Isco, m. 78), Rodrygo (Asensio, m. 37); et Benzema.

0 – Grenade: Rui Silva; Foulquier (Quini, m. 73), Vallejo (Germán, m. 84), Duarte, Neva; Milla, Eteki (Luis Suárez, m. 63), Herrera; Puertas, Soldado (Jorge Molina, m. 73) et Kenedy (Soro, m. 63).

Buts: 1-0, m.57: Casemiro. 2-0, m.93: Benzema.

Arbitre: Martínez Munuera (Comité valencien). Il a montré un carton jaune à Lucas Vázquez (m. 17) et Carvajal (m. 81) pour le Real Madrid, et Foulquier (m. 27) et l’entraîneur Diego Martínez (m. 45) pour Grenade.

Incidents: match correspondant à la quinzième journée de LaLiga Santander joué sans public au stade Alfredo Di Stéfano du Real Madrid.