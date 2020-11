Pour la première fois depuis longtemps, une crise sociale et économique n’a pas été sans rapport avec le monde du football, qui a souffert comme un autre secteur des conséquences dévastatrices du coronavirus. Chose évidente dans la publication de ce mardi de la Ligue des plafonds salariaux des 42 clubs professionnels espagnols: La crise du Covid-19 a épuisé les caisses des équipes de notre pays, qui ont subi une baisse notoire de la limite salariale de leur personnel.

La limite de salaire, également appelée limite de frais de personnel, est le montant maximum que chaque club peut consommer après le marché des transferts d’hiver. Ce montant comprend les salaires des joueurs et des trois membres du staff technique: premier entraîneur, deuxième entraîneur et entraîneur physique de la première équipe.. En outre, ce chiffre comprend les dépenses sur les affiliés, la carrière et d’autres sections du club. C’est un concept qui est entré en vigueur en 2013 de la main de Javier Tebas et que calculé en soustrayant les dépenses non sportives de tous les revenus.

Le Barça s’effondre et Madrid mène

Le Real Madrid revient à la tête de la Ligue de Santander en termes de limite de salaire: l’entité présidée par Florentino Pérez dispose de 468 529 millions d’euros selon la publication de La Liga. Un chiffre qui, malgré une baisse de 80 millions, le remet dans une première position qui ces dernières années avait occupé le Barcelone, le club avec la plus forte réduction de son plafond salarial. Les Catalans ont subi une baisse de près de 300 millions d’euros: l’année dernière, ils avaient une limite de salaire de 656 429 000 euros.

Atlético de Madrid, Séville et Villarreal Avec les deux grands du football espagnol, ils complètent le top 5 de la limite salariale. Pour sa part, j’ai soulevé, Huesca Oui Elche occupent les trois derniers postes à concurrence de leur plafond salarial. Les habitants d’Elche sont ceux qui peuvent investir le moins de dépenses dans les salaires de leur main-d’œuvre, avec un total de 34,6 milliards d’euros.

Les causes d’un déclin général

L’absence de public dans les gradins des stades espagnols, avec tout ce que cela implique, a été la conséquence la plus dommageable au niveau économique de cette crise des coronavirus. Les équipes ne vendent pas de billets, elles ont vu comment le nombre d’abonnés a été considérablement réduit, les revenus ont baissé après l’inactivité des derniers mois … Tout cela explique la baisse générale des limites salariales des 42 clubs professionnels espagnols.

Cependant, cette baisse pourrait être plus drastique à partir de la saison prochaine. Le ministère de la Consommation interdira aux maisons de paris de parrainer des clubs espagnols à partir du 30 août, entre autres mesures qui limiteront au maximum la publicité de ce type d’entreprise. De cette façon, Les clubs espagnols devront mettre fin à leurs contrats avec les bookmakers et cesseront de gagner environ 80 millions d’euros. Quelque chose qui est sûr d’être remarqué dans les limites de salaire qui ont déjà beaucoup baissé à cause du COVID-19.