Le Real Madrid bat l’Olympiacos. .

Le Real Madrid a remporté contre l’Olympiacos à domicile la neuvième victoire lors de leurs dix derniers matches d’Euroligue, le quatrième d’affilée, en gagnant en prolongation par 82-86.

Dès le début le duel Il était généreux en intensité et parcimonieux dans son succès. Le ballon a circulé d’un anneau à l’autre, mais les deux équipes ont échoué dans la chance finale, à la fois sur les courtes et les longues distances.

Tant et si bien qu’entre les deux ils n’ont marqué qu’un triple de leurs huit premières tentatives et ont ajouté neuf points en commun à l’équateur du premier quart-temps. Les statistiques ne se sont pas beaucoup améliorées à la fin des dix premières minutes, le score reflétant une égalité à douze.

Le match suivi le même scénario sur le sol jusqu’à ce que, à 19-19, les Grecs ont pris les devants grâce à quatre paniers sans réponse de Spanoulis, Martin, Harrison et Ellis. C’était un moment clé à partir duquel les Blancs ont su se refaire non seulement en reproduisant cette course de 8-0, mais même en l’augmentant.

Avec un triple de Causeur, le tournage a commencé et avec un de Rudy Fernández, il s’est terminé. C’étaient des moments où tout entrait depuis le périmètre qui était auparavant néant. Ainsi, au dernier de Rudy répondit Vezenkov. Et à son, Llull de mettre le 30-31 avec lequel il a atteint l’entracte.

Le revenu de Laso a augmenté après avoir traversé les vestiaires avec un départ de 0-6 qui les a conduits à ce moment-là à la différence maximale. Mais ils ont retourné la pièce Jean-Charles et Martin se déplaçant immédiatement bien sous le plateau.

L’empressement de l’hôte ne s’est pas arrêté là, et une fois branché, il n’a pas cessé de faire des dégâts. Avec Spanoulis aux commandes et Martin à l’exécutionLa course 6-0 a tourné 18-4 jusqu’à ce que Tavares coupe le saignement. Deux triples de Thompkins, deux de Carroll et un autre de Laprovittola ont fini par ressusciter un visiteur qui avait sept ans dans le quart décisif (53-60).

C’était quelque chose d’éphémère parce que l’Olympiacos a refusé de baisser les bras, réduire la distance jusqu’à ce que tout soit égal pour l’étirement final et plus tard au temps réglementaire, obligeant les Espagnols à jouer leur troisième prolongation lors des deux derniers matches du tournoi.

De ces eaux turbulentes, l’équipe de Madrid aspirait à émerger à flot, et le 0-5 avec lequel elle avait commencé invitait à l’optimisme. En revanche, ce n’était pas facile et ils ont souffert de l’indicible pour finaliser le face-à-face grâce à un triple de Llull et à la précision ultérieure de Laprovittola sur la roue de lancer franc.

Fiche technique:

82 – Olympiacos (12 + 18 + 21 + 18 + 13): Sloukas (11), Papanikolaou (3), Jean-Charles (7), Ellis (7) et McKissic (18) -partant cinq-, Spanoulis (5), Martin (18), Jenkins (-), Vezenkov (7) , Harrison (6 ans).

86 – Real Madrid (12 + 19 + 18 + 20 + 17): Laprovittola (19), Abalde (4), Deck (2), Randolph (4) et Tavares (13) -partant cinq-, Llull (10), Garuba (1), Rudy Fernández (3), Taylor (2), Thompkins (15), Causeur (5), Carroll (8).

Arbitres: Borys Ryzhyk (UKR), Jakub Zamojski (POL) et Tomislav Hordov (CRO).

Incidents: Match correspondant à la huitième journée de l’Euroligue disputé au pavillon de la paix et de l’amitié à huis clos en raison de la crise sanitaire des coronavirus.