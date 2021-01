Une image de Lucas Vázquez lors d’un match. EP

Le Real Madrid ouvre 2021 avec des obligations, avec la nécessité de gagner sans Sergio Ramos un Celta de Vigo lancé pour empêcher l’Atlético de Madrid de prendre un avantage insurmontable dans le leadership, après une clôture inattendue de l’année qui a mis fin, avec le nul à Elche, à sa séquence de six victoires consécutives.

Le mal que subit l’équipe de Zinedine Zidane dans cette Ligue Il est réapparu contre des équipes plus petites au stade Martínez Valero. Le sixième revers de la Ligue en 16 matchs, trois nuls et trois défaites, est survenu dès que le Real Madrid a relâché le pied quand il s’est senti supérieur et avec un avantage au tableau de bord.

Les deux points cédés fin 2020 le laissent en dessous de l’Atlético de Madrid, deux points de retard qui pourraient être huit si les hommes de Diego Simeone remportent les deux matchs qu’ils doivent disputer. La distance deviendrait pertinente pour que rien d’autre que de gagner le meilleur Celta du parcours, ne passe par l’esprit des joueurs de Zidane.

Le temps est venu pour Eden Hazard un pas en avant. 2021 devrait être son année avec les blessures continues ensevelies. Le Real Madrid l’espère, avec l’espoir qu’il sera à nouveau le joueur décisif signé par le Real Madrid. “Nous voulons que ce soit l’année de Hazard”, a reconnu Zidane, qui devrait enfin lui accorder la propriété après sa réapparition dans les dernières minutes contre Elche. Il n’a pas commencé de match depuis le 28 novembre, date à laquelle il a subi son dernier accident sous la forme d’une blessure musculaire.

La fluidité de l’attaque madrilène a besoin de la meilleure version de Hazard, dont le retour sur l’aile gauche arrêtera à nouveau le Brésilien Vinicius. Zidane doit trouver une place pour lui, qui à droite ne peut pas compter sur son compatriote Rodrygo, et à cette troisième place du trident, il doit choisir entre Lucas Vázquez, devenu un incontournable, Vini ou Marco Asensio.

Les petits ajustements apportés à l’équipe de l’entraîneur de Madrid seront étendus en défense avec le perte inattendue de Sergio Ramos en raison d’une indisposition et où le Brésilien Marcelo laisse l’aile gauche à Ferland Mendy après avoir profité d’une opportunité après sept matches sans recevoir une seule minute. En début de saison, une perte du capitaine au centre de la défense aurait signifié des minutes pour le Brésilien Militao mais aujourd’hui son manque de minutes (il n’a pas joué depuis le 31 octobre), place Nacho Fernández en tête.

Au centre du terrain, l’Uruguayen aspire à entrer depuis le début Fede Valverde Mais le niveau que Toni Kroos et Luka Modric apportent plus la semaine de séparation entre les matchs qu’ils devront récupérer, nous invitent à penser à la continuité.

Celta visite Valdebebas à son meilleur de la saison après avoir signé un mois historique de décembre avec cinq victoires et un match nul entre la Ligue et la Coupe, emmené par une star Iago Aspas, et avec l’international péruvien Renato Tapia s’est transformé en l’une des sensations de LaLiga.

La Productivité Aspas Il a été à la hausse avec l’arrivée d’Eduardo Coudet, et l’international espagnol a clôturé 2020 en tant que meilleur buteur – neuf buts en 16 matchs – et meilleur assistant – six passes de but – du championnat. Mais ce Celta a de nombreux autres piliers et ne ressemble en rien à celui d’Óscar García Junyent. Rubén Blanco a marqué son but, avec seulement trois buts encaissés lors des six derniers matches de championnat et des performances décisives comme le dernier match contre Huesca.

Milieu de terrain Denis Suarez Il a récupéré sa meilleure version loin du groupe, étant le constructeur du jeu offensif au milieu de terrain, où il se sent soutenu par le poumon de Tapia, qui apporte l’équilibre à une équipe qui a notamment amélioré ses performances défensives avec l’entraîneur argentin.

Nolito semble vivre une seconde jeunesse, tandis que Brais Méndez et Santi Mina Ils ont répondu à la confiance de Coudet en multipliant leur travail, malgré le fait que l’attaquant, revenu en position de départ mercredi dernier après avoir surmonté sa blessure à l’épaule, continue de se battre avec le but. Tous sont incontestables dans un onze qui est récité de mémoire, après que le Mexicain Néstor Araujo s’est établi en couple avec Jeison Murillo au centre de l’axe défensif, en attendant de savoir si le récemment signé Aarón Martín (Mayence 05) est en mesure de discuter de la propriété à l’Uruguayen Lucas Olaza sur le côté gauche.

Fiche technique

Files d’attente probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Hazard et Benzema.

Celtique: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza, Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas et Santi Mina.

Arbitre: De Burgos Bengoetxea (Comité basque).

Stade: Alfredo di Stéfano.

Temps: 21:00