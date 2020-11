Une séance d’entraînement du Real Madrid. .

Le Real Madrid joue son avenir en Ligue des champions au premier changement, à son troisième jour après avoir répété un mauvais départ, rappelant un classique européen contre l’Inter Milan qui a repris le pouvoir et attend Romelu Lukaku pour la dispute d’une finale inattendue entre ceux qui étaient les deux favoris du groupe.

La situation est limite pour l’équipe de Zinedine Zidane. La dynamique en Ligue des champions est plus que préoccupante. Une équipe qui est passée de régner dans la compétition tout au long d’un cycle historique, quatre conquêtes en cinq ans, à ne remporter qu’un de ses six derniers matchs. Un effondrement particulièrement dommageable à domicile, avec deux défaites consécutives et une victoire en sept matches entre Santiago Bernabéu et Alfredo di Stéfano.

Il doit le corriger immédiatement ou il sera plus proche de tomber en Ligue Europa ou d’être éliminé, que de disputer les huitièmes de finale. Il ne l’a jamais connu de son histoire depuis le changement de nomenclature du concours. La situation se répète par rapport à l’année dernière; le niveau des adversaires, non. C’est maintenant l’Inter Milan qui mesurera la réaction de Madrid après une chute avec un crash lors de ses débuts contre le Shakhtar et obtenez un tirage au sort angoissant lors de la visite du Borussia Mönchengladbach.

Hope est placée dans Eden Hazard. A la fin sans douleur, assumant le leadership qui est exigé contre Huesca avec pour objectif d’encadrer son premier titre du parcours. Le retour du Belge rend optimiste pour ce qu’il apporte dans la zone d’attaque. Pas de punch depuis que Cristiano Ronaldo a dit au revoir, mais avec un Karim Benzema plus cinglant lorsqu’il s’associe à un footballeur qui parle sa langue comme Hazard.

Le nouveau trident blanc fera son deuxième essai car tout indique que Marco Asensio restera depuis le début et que Zidane donnera une continuité à une équipe typique qui commence à être reconnaissable après un début de saison avec des rotations infructueuses. Seul le technicien français en défense est conditionné, où les victimes d’un arrière droit essoufflé se sont ajoutées au coronavirus subi par le Brésilien Militao. Avant les absences de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola et Nacho Fernández, est contraint de forcer Lucas Vázquez. Avec un inconfort musculaire dû au chargement des allumettes. De simplement compter à être essentiel dans un nouveau poste.

Le reste semble définitif. Raphael Varane et Toni Kroos reviennent à onze heures après la pause. Avec la croissance continue de l’Uruguayen Fede Valverde, qui est devenu le meilleur tireur de l’équipe avec son arrivée au deuxième rang, Luka Modric émerge comme remplaçant en un de ces grands jours dans lequel tous les footballeurs veulent jouer. Le temps fait des ravages et il devra y contribuer en sortant du banc.

L’Inter arrive à Madrid contre les cordes, après avoir entamé sa voie européenne avec deux nuls (2-2 contre Borussia Mönchengladbach et 0-0 contre Shakhtar), et avec le doute sérieux du Belge Lukaku, avec des problèmes musculaires. Auteur de 34 buts l’an dernier lors de sa première campagne, il avait été le leader incontesté lors de ses sept premiers matchs, au cours desquels il a marqué autant de buts.

Avec l’Argentin Lautaro Martínez qui, après un bon début de but, avec trois buts lors de ses trois premiers matches, n’a pas vu la porte depuis un mois, Lukaku a réussi à se qualifier avec ses cibles un moment gris pour toute l’équipe. Et c’est que les deux nuls en Ligue des champions ont été rejoints par un début de championnat timide, avec deux nuls et une défaite, par une seule victoire, lors des quatre derniers matchs de Serie A, qui a laissé l’Inter à la sixième place et déjà à cinq points du leader Milan.

Tout cela force les hommes d’Antonio Conte à donner un fort changement de dynamique à leur campagne lors de la visite au Real Madrid s’ils veulent avoir la possibilité d’atteindre les huitièmes de finale des «Champions», après les deux dernières éliminations consécutives de la phase de groupes. Sans Lukaku et avec le Chilien Alexis Sánchez touché, il est probable que Conte confirmera le Croate Ivan Perisic adapté à l’avant avec Lautaro, un pari déjà vu samedi dernier en championnat 2-2 contre Parme, dans lequel l’international de La Croatie a marqué le dernier match nul.

Ce sera le 45e match de l’histoire de l’Inter contre ses rivaux espagnols, avec un bilan de quatorze victoires, onze nuls et 19 défaites. Contre Madrid, l’Inter a remporté sept des quinze précédents, avec deux nuls et six revers, bien que son dernier duel contre les madridistas remonte à 1998. Un classique qui souhaite ajouter plus d’historique. Programmations probables:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Marco Asensio, Hazard et Benzema.

Inter de Milan: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Achraf, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro et Perisic.

Arbitre: Clément Turpin (France)

Stade: Alfredo di Stéfano.

Temps: 21h00 (20h00 CET).