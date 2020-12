Le Real Madrid a gagné 0-1 à Séville dans un match où le gars a enduré pour refaire surface avec un but contre son camp du gardien Bono, qui a rejeté une frappe du Brésilien Vinicius sans but, mais qui a suffi pour atteindre l’objectif de la victoire et pour “changer la puce”, comme le demande Zinedine Zidane, pour régler pour l’instant sa crise et lui remonter le moral match décisif des Champions contre «Gladbach».

Dans un crash hautement compétitif, Madrid a dû mettre sa combinaison pour changer sa mauvaise dynamique de deux défaites consécutives (Alavés et Shakhtar) pour remonter le moral de leur rendez-vous décisif face au Borussia Mönchengladbach, dans lequel ils jouent pour se rendre en huitième de Ligue des champions, face à un Séville inférieur en première mi-temps et dont la réaction n’a pas été suffisante en seconde.

Dans un duel d’urgences, de besoins, dans un Sánchez-Pizjuán vide pour le bien de la pandémie et, par conséquent, sans l’atmosphère classique de tout Séville-Real Madrid les deux équipes ont été invitées à gagner et à changer la mauvaise image de leurs défaites en Ligue des champions, contre le Shakhtar ukrainien (2-0) les meringues et contre Chelsea (0-4) les Andalous.

Avec des pertes dans les deux équipes (Ramos, Mariano, Jovic, Carvajal, Valverde et Hazard dans celles de Zidane; et Vaclík, Escudero et Acuña dans l’équipe de Julen Lopetegui), le Real Madrid a eu un début brillant et a complètement contrôlé le match, mais avec peu de prix.

Les madridistas, très concentrés, avec des griffes pour avoir été blessé dans leur fierté et avec une pression très élevée, ils ont pris le contrôle dès le départ et ont profité d’occasions claires, même s’ils manquaient d’efficacité pour transférer leur nette supériorité au tableau de bord.

Madrid a déjà averti à 55 secondes, dans un tir croisé de Vinicius qui a touché le but, ce qui a augmenté la nervosité du but Bono, qui a réapparu après avoir surmonté le COVID-19 et était sur le point de provoquer le 0-1 à 5 minutes dans un échec au pied que l’incisive Vinicius combattait, bien qu’ils aient déjoué le danger entre le Marocain et Diego Carlos.

Il a continué très fermement L’équipe de Zidane, dominatrice totale du milieu de terrain et dangereuse sur les ailes, mais l’Allemand Toni Kroos n’a pas fait de miracle dans un tir qui s’est déroulé de justesse en 21 ou Benzema avec un fil auquel Bono a répondu par un arrêt en 38.

Dans la reprise, le script a changé. Séville a réagi, est monté et a mis un Real Madrid en difficulté, qui s’est écroulé physiquement, fatigué de ses derniers engagements exigeants, même s’il a bien résisté à l’assaut d’un groupe bien plus vertical, autoritaire et protagoniste de Séville, même s’il n’a pas réussi dans ses démarches.

Le Néerlandais Luuk de Jong du Chili l’a essayé, dépassant Navas, en 52, mais Courtois a résolu sans problème, et dans une action isolée à Ocampos, jusqu’à ce que la poudre humide que les meringues avaient auparavant devienne 0- 1, but contre son camp de Bono, après la manœuvre de l’omniprésent Vinicius, à la 55e minute, en détournant juste assez d’un ballon de la droite de Mendy, qui a touché le gardien de but pour se faufiler au fond des filets.

À partir de là, et avec les changements offensifs de Lopetegui pour chercher plus de profondeur avec Óliver Torres, Gudelj, Suso, En-Nesyri et Idrissi, Séville a repris le jeu, mais manquait de clarté pour dessiner contre un Madrid très solide, concentré et travailleur, qui a neutralisé toutes les tentatives désespérées des Andalous.

Ceux de Nervión avaient leurs options, avec un tir de Suso, un coup franc de Gudelj raté de peu, un autre de Cadix, sur sa réapparition après sa blessure, et un Chilien d’Ocampos que Courtois a neutralisé.

Ses tentatives ont cependant été vaines contre un Real Madrid très sérieux, qui a bien défendu quand c’était pire, en seconde période, et qui a enduré pour changer de dynamique avec une victoire précieuse.

Fiche technique:

0 – Séville: Liaison; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos (Idrissi, m.80), Aleix Vidal; Jordán (Gudelj, m 64), Fernando, Rakitic (Suso, m 64); Ocampos, De Jong (En-Nesyri, m.64), Munir (Óliver Torres, m.46).

1 – Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo (Asensio, m.66), Benzema, Vinicius.

But: 0-1, M.55: Bono, contre son camp.

Arbitre: José María Sánchez Martínez (Comité de Murcie). Il a averti le Gudelj local (m.76) et les visiteurs Kroos (m.44), Modric (m.60) et Vinicius (m.89).

Incidents: Match de la douzième journée de LaLiga Santander, joué à huis clos au Ramón Sánchez-Pizjuán.