▲ Moment où le Mexicain Héctor Herrera commet un penalty en touchant le ballon avec sa main à l’intérieur de la surface. La faute a été couverte par Miranchuck et signifiait le match nul 1-1 entre l’Atlético et le Lokomotiv. Photo Ap

Afp et Ap

Journal La Jornada

Mercredi 4 novembre 2020, p. a11

Madrid. Le Bayern Munich, Manchester City et Liverpool ont ajouté leur troisième victoire hier, lors de la troisième journée de la Ligue des champions, dans laquelle le Brésilien Rodrygo a sauvé le Real Madrid, marquant le but décisif contre l’Inter, pour obtenir la première victoire des meringues par 3-2.

Dans un duel des nécessiteux, surtout après la victoire 6-0 du Borussia Mönchengladbach contre le Shakhtar Donetsk, Karim Benzema a ouvert le score à la 25e minute et Sergio Ramos a prolongé le décompte avec une tête précise à 33. Quelques minutes plus tard, Lautaro Martínez a coupé. distances, et à 68 Ivan Perisic est apparu pour 2-2. Et à 10 minutes de la fin, Rodrygo a semblé faire 3-2.

Ramos a atteint 100 buts avec le maillot blanc et la victoire a permis au Real Madrid d’ajouter quatre points pour mettre deux derrière le leader de la clé B, Borussia Mönchengladbach.

Au rythme d’un triplé d’Alassane Pléa, Gladbach a imité sa plus large victoire à l’extérieur en Coupe d’Europe. Le nouveau 6-0 a été la plus lourde défaite que l’équipe ukrainienne ait subie à domicile.

Le Bayern Munich a remporté sa 14e victoire consécutive en Ligue des champions en battant 6-2 lors de sa visite à Salzbourg. Mërgim Berisha a ouvert le score contre ses compatriotes à la minute 4, mais le Bayern est revenu avec des buts du Polonais Robert Lewandowski (21 ans, sur penalty) et un but contre son camp par le défenseur danois Rasmus Kristensen (44).

En seconde période, Salzbourg a de nouveau fait match nul, par le biais du Japonais Masaya Okugawa (66), mais le champion en titre s’est renversé dans la dernière ligne droite avec des buts de Jerome Boateng (79), Leroy Sané (83), Lewandowski (88) et Lucas Hernandez (90 + 2).

Avec cette victoire, le Bayern a ajouté neuf points en trois matchs, suivi de l’Atlético de Madrid avec quatre, après que les rojiblancos ont fait match nul 1-1 contre le Lokomotiv à Moscou.

Atleti a frappé le premier, à la 18e minute avec une tête de l’arrière central uruguayen José María Giménez sur une passe du Mexicain Héctor Herrera, mais le local a égalisé un penalty à 25 par Anton Miranchuk, après une main de Herrera dans la surface. L’attaquant Luis Suárez a raté un but chanté après avoir reçu une passe de João Félix.

Dans un match pas trop brillant, City a battu l’Olympiakos 3-0, avec des buts de Ferran Torres (12), Gabriel Jesus (81) et João Cancelo (90).

L’équipe anglaise mène Porto de trois points, qui a battu Marseille 3-0. Le Mexicain Jesús Tecatito Corona a réalisé deux passes décisives, la plus brillante à la minute 69 quand, entouré de rivaux, il a servi de talon à Luis Díaz, qui a défini avec un tir croisé.

Et dans le match a priori le plus attrayant de ce mardi, Liverpool a donné un coup de main 5-0 à l’Atalanta à Bergame et mène le groupe D avec neuf points, cinq de plus que l’Ajax, qui a gagné 2-1 en votre visite dans le Midtjylland danois.

En Italie, le protagoniste était le Portugais Diogo Jota, auteur d’un triplé (16, 33 et 54), dans une victoire complétée par Sadio Mané (47) et Mohamed Salah (49). Et au Danemark, l’Ajax a réussi son engagement, malgré 11 pertes dues à Covid-19. Les buts étaient d’Antony dos Santos et de Dusan Tadic. Le Mexicain Edson Álvarez est entré dans l’échange à la 60e minute.