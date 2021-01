Il Real Madrid a remporté ce samedi pour 85-92 au Iberostar Ténérife dans un jeu intense et magnifique qu’ils ont décidé entre l’Américain Jaycee Carroll et le cap-verdien Walter Tavares.

Carroll, qui n’a sauté sur le sol qu’en seconde période, a joué un rôle essentiel dans la victoire madrilène en marquant 18 points en 18 minutes, tandis que Tavares a imposé sa puissance avec 29 crédits PIR résultant de 12 points et jusqu’à 13 rebonds.

Le match était inégal du côté madrilène au cours des trois dernières minutes, lorsque Le set de Pablo Laso a eu plus de succès, à la fois en défense et en attaque.

Le plus gros avantage du match pour les Blancs était dans ces trois dernières minutes avec ce 83-91, car avant, presque le domaine était entre les mains d’une équipe locale qui a joué un grand match, mais a accusé l’effort et les fautes quand ils est venu à la fin de l’accident.

Ils manquaient de sérénité dans le jeu d’attaque et contrôlaient le rebond dans les moments clés de l’affrontement avec Iberostar Tenerife, mais on ne peut pas en demander plus à un groupe insulaire qui a clairement indiqué contre l’une des meilleures équipes d’Europe qu’ils étaient dans un bon moment alors.

Les deux premières chambres Ils se sont démarqués par l’égalité qui était sur le terrain, entre deux équipes qui ont tenté de prendre le match à leurs côtés, mais qui n’ont jamais réussi. Succès des Ténériens au tir extérieur qui les a amenés à mettre, dès le départ, le score à 12-6 grâce aux paniers de Salin et de Fitipaldo.

Mais comme prévu, l’équipe de Pablo Laso a coupé avec cette petite séquence locale, basée sur le succès dans le “un contre un” ou le succès également de l’extérieur.

Aucune des deux équipes n’a réussi à emmener le match sur son territoire et c’était une question de succès et d’effort défensif des deux équipes.

Au deuxième trimestre, plus de la même chose. Iberostar Tenerfife a réussi à repartir par cinq points (30-25), avec un excellent Fran Guerra dans la surface, et le Real Madrid est revenu pour l’égaliser avec un partiel de 0-8 (30-33).

La pause était de 45-44, un résultat encombrant et marqué par le bon succès des deux équipes qui n’ont pas renoncé à jouer à l’attaque à tout moment.

L’entrée de Carroll au troisième quart – il n’avait pas joué jusqu’à présent – était un air frais pour le Real Madrid. Le garde a marqué cinq points consécutifs qui ont maintenu son équipe dans le match et l’ont même mené à quatre points de plus (47-51, min.22).

L’Iberostar Tenerife, loin de reculer devant la puissance visiteuse, est revenu pour tous, et a profité des quelques opportunités que le rival pouvait vous laisser. Mais ils l’ont fait. Yusta et Fitipaldo, ainsi qu’un bon travail collectif sur la défense, ont remis l’équipe de Tenerife en tête (52-51) et deux minutes plus tard, Laso a dû arrêter le crash car les joueurs de Tenerife ont mis le direct (59-54).

Avec 66-56, L’équipe de Txus Vidorreta atteindrait la différence maximale sur le tableau de bord jusqu’à présent et encore deux minutes au troisième quart. Le Real Madrid a su réagir et a stoppé le succès local avec un bon travail défensif.

Dix minutes de la fin et un score égal (72-70. Les deux équipes ont été très prudentes et jusqu’à trois minutes de la fin, le score est resté égal, avec des alternatives sur le tableau de bord pour les deux équipes.

Mais dans ce type de jeu, toute erreur peut être très punie par le rival et encore plus quand on a tout un Real Madrid devant soi. Et c’est qu’avec le contrôle du rebond offensif, l’équipe de Pablo laso a trouvé le chemin de la victoire. Tavares a mis le 83-84 et Laprovittola, avec un triple, 83-87, à trois minutes de la fin.

L’équipe locale a essayé à nouveau, mais a payé l’effort de tout le match et ils n’ont eu ni le succès ni la tranquillité d’esprit pour gagner. Le Real Madrid atteindrait son avantage maximal de tout le match à une minute de la fin (83-91) pour mettre fin à l’affrontement avec ce 85-92.

Fiche technique:

85 – Iberostar Tenerife (26 + 19 + 27 + 13). Fitipaldo (8), Salin (10), Doornekamp (3), Cavanaugh (8), Shermadini (18) -initial-, Huertas (8), Butterfeld (5), Sulejmanovic (8), Yusta (8), Rodríguez ( -) et Guerre (9).

92 – Real Madrid (25 + 19 + 26 + 22). Alocen (8), Causeur (7), Abalde (3), Garuba (12), Tavares (12) -initial-, Rudy Fernández (8), Laprovittola (10), Carroll (18), Thompkins (11) et Taylor (3).

Arbitres: Hierrezuelo, Martínez et Olivares. Ils ont souligné la technique à l’entraîneur du Real Madrid Pablo Laso (min.26) et ont éliminé Aaron Dornekamp (min.40) pour faute.

Incidents: match du 18e tour de la Ligue Endesa joué au Pavillon des Sports de Santiago Martín.