Dimanche 29 novembre 2020, p. a14

Madrid. L’ombre des tirs au but hante le Real Madrid, champion d’Espagne, qui a subi un nouveau revers dans la défense compliquée du titre et s’éloigne des leaders.

Avant le match, le Real Madrid a rendu hommage à la star Diego Armando Maradona, avec un maillot de l’équipe argentine au centre du terrain tout en gardant une minute de silence. Sur le banc et dans les gradins où se trouvaient les remplaçants, il y avait aussi des maillots en hommage à l’Argentin.

Lucas Pérez a converti un penalty qui a ouvert la voie à la victoire 2-1 d’Alavés sur l’équipe des Merengue, qui a perdu plus de terrain face à des rivaux comme l’Atlético de Madrid, qui a remporté le match joué quelques heures plus tôt avec effort.

À cinq minutes, Pérez a envoyé le cinquième penalty contre les meringues lors des trois derniers matchs.

José Luis Mato Joselu a prolongé l’avantage en récupérant le ballon, après un échec au départ du gardien Thibaut Courtois, et défini par un tir à longue distance avec le but grand ouvert à 48.

Casemiro a réduit à 86 ans, lorsque le gardien de but Fernando Pacheco a rejeté un tir de Vinícius Júnior et a envoyé le ballon dans les filets depuis la petite zone.

Avec son troisième revers de la saison et sa troisième journée sans victoire, Madrid a calé avec 17 points en quatrième position; six de moins que l’Atlético de Madrid, qui a battu Valence 1-0, et la Real Sociedad, dont le match de la 11e journée aura lieu aujourd’hui contre Villarreal. Alavés est neuvième avec 13.

Le match a été difficile pour les Blancs trop tôt, car ils n’avaient pas de partants comme le capitaine Sergio Ramos, le Français Karim Benzema et l’Uruguayen Federico Valverde en raison de divers ennuis.

Dans un autre match, la chance était du côté de l’Atlético de Madrid – où le Mexicain Héctor Herrera n’a pas joué en raison d’une blessure – car un but contre son camp leur a donné une victoire serrée 1-0 contre Valence.

Le défenseur Toni Lato a marqué un but sur son propre but, sauvant de manière inattendue les Colchoneros au moment le plus difficile du match.

Le Belge Yannick Carrasco a pris un centre bas qui n’a pas été effacé et Lato l’a accidentellement frappé pour l’envoyer à ses propres filets à la 79e minute.

L’Atlético a remporté sa sixième victoire du tournoi – et atteint 25 matchs sans défaite en Ligue – pour accumuler 23 unités et égaler la Real Sociedad pour la tête. La boîte orange a calé en dixième position avec 12 points.

La chance compte aussi un peu, a déclaré Carrasco.

Dans un autre match, l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri a inscrit son quatrième but du tournoi à la 83e minute pour la victoire 1-0 de Séville sur Huesca.

De leur côté, les promus pour cette campagne, Elche et Cadix, étaient à égalité sur un but.