le Real Saragosse a annoncé ce lundi le limogeage de Ruben Baraja comme entraîneur de la première équipe.

“Le conseil d’administration du Real Zaragoza a pris la décision de retirer l’entraîneur jusqu’à présent de la première équipe Rubén Baraja. Le Club tient à remercier Rubén Baraja pour son dévouement et son professionnalisme pendant le temps où il a dirigé le Real Saragosse », informe l’entité sur son site Internet.

L’entraînement de ce mardi, prévu à 10h30, sera dirigé par l’entraîneur du Deportivo Aragón, Iván Martínez.

L’entraîneur de Valladolid est arrivé dans l’équipe aragonaise en août dernier pour remplacer l’Aragonais Victor Fernandez qui avait sauvé le Real Saragosse de la relégation en deuxième B lors de la saison 2018-2019 et lors de la saison 2019-2020, il s’est qualifié pour jouer dans les tours de qualification pour la promotion dans la Ligue de Santander.

Avec Baraja sur le banc, l’équipe de Saragosse n’a remporté qu’une seule victoire en dix matchs, devant Albacete, et un autre grâce au mauvais alignement d’Alcorcón; quatre nuls et quatre défaites.

En quatre matchs consécutifs, les Blanquillos n’ont marqué aucun but, et ils ont ajouté un total de 6 buts plus les trois de la victoire par suspension contre Alcorcón et ont concédé neuf buts.