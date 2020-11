le tout nouveau champion d’Augusta Masters, Dustin Johnson, il suit une alimentation soignée conçue par un chef qui l’accompagne dans ses voyages et porte une attention particulière à l’hydratation, car il perd plusieurs litres à chaque séance. De plus, il n’épargne pas d’heures au gymnase, un effort qu’il fait pour les bienfaits physiques et mentaux. Un travail d’années qui vient d’obtenir le résultat attendu: Jonhson vient d’enfiler la veste verte avec une carte historique de -20, la meilleure de l’histoire du tournoi.

L’idée que les golfeurs n’ont pas besoin de prêter attention à leur forme physique est depuis longtemps bannie. Depuis des années, le golf professionnel combine le travail sur le terrain avec des séances de musculation spécialement conçues pour ce sport, l’exercice physique étant de la plus haute importance. Dustin Johnson en est un exemple clair. Le tout nouveau champion des Augusta Masters est une personne très sportive qui prenez soin de votre alimentation méticuleusement et qu’utilisez-vous une grande partie de son temps à travailler son corpsà la fois dans la salle de gym et sur le terrain de golf.

“Pour moi, l’exercice concerne autant l’aspect mental que les bienfaits physiques. Travailler dur dans le gymnase me donne la confiance que quand je suis sur le terrain, même si cela a été une longue journée, je peux savoir que je ressentirai la même chose quand j’aurai fini que quand j’ai commencé », expliquait Johnson lui-même, il y a des mois pour la publication Le golf.

Il s’entraîne six jours par semaine et même le jour de congé, il fait environ 30 minutes de vélo ou une séance de cardio. Lors d’une journée de compétition, combinez la pratique avec la salle de sport. «Tout dépend de mes heures de départ, mais Je serai généralement au gymnase deux heures avant de commencer. Je vais faire un échauffement de 20 minutes, puis entraîner les groupes musculaires sur lesquels nous nous concentrons ce jour-là. Si j’ai une heure de départ l’après-midi, je m’entraînerai le matin, mais j’irai quand même deux heures avant de jouer et de faire un autre échauffement, juste pour détendre mon corps et être prêt à partir. Ensuite, je vais m’étirer », explique Dustin.

Cinq repas équilibrés et beaucoup d’hydratation

Le golfeur américain de 36 ans voyage occasionnellement avec son propre chef. Votre alimentation est basée sur 5 repas parfaitement équilibrés par jour. Chaque repas doit être calibré pour contenir exactement 60% de protéines, 20% de matières grasses et 20% de glucides. Et est-ce que autant d’heures qu’il passe au gymnase et sur le terrain, il peut atteindre brûler entre 4 000 et 6 000 calories par jour.

Un autre aspect dont il prend soin méticuleusement est l’hydratation. Selon son entraîneur, Joey Diovisalvi, “Si vous avez soif, c’est trop tard.” L’Américain perd plusieurs litres à chaque séance donc l’hydratation est essentielle et recourt à des eaux alcalines comme Body Armor. Les sucres raffinés ne sont pas non plus autorisés dans votre alimentation.