Le pilote asturien, lors de son premier essai officiel avec Renault, a réalisé le meilleur temps devant la Mercedes alors qu’il n’avait pas piloté depuis un an et demi en Formule 1. Déjà auparavant, dans les expositions qu’il avait faites avec les voitures de 2018 et à partir de 2005, Fernando Alonso avait montré qu’il est toujours aussi rapide avec 39 ans que quand j’avais 24. Pour rester en forme, l’Espagnol s’occupe de son alimentation en détail et en a parlé dans l’une des dernières interviews qu’il a accordées.

“J’essaye d’avoir une alimentation équilibrée. Nous n’avons pas de demande physique comme dans d’autres sports, nous dépendons plus de la machine que de notre physique, mais nous devons être à cent pour cent de nos possibilités alors j’essaye d’avoir une alimentation variée, de prendre soin de moi, surtout en voyage. Nous voyageons chaque semaine, à travers le monde, avec des horaires, des cultures, des traditions différents. Une alimentation contrôlée est essentielle pour éviter une récession physique. Sans rien faire de spécial, j’essaye de prendre soin de moi autant que possible », a commencé en disant Fernando Alonso après avoir annoncé qu’il rejoignait la participation de RAW, une boisson isotonique.

Le sucre et l’alcool, ennemis de l’alimentation de Fernando Alonso

Le double champion du monde en a profité pour manifester contre la consommation abusive de sucre, ce qu’il tente d’éviter dans son alimentation et qui l’a conduit à s’associer à cette société basée dans les Asturies. «Oui, nous voyons de plus en plus de sucre dans notre monde. C’est une question dont nous nous occupons de plus en plus. Il faut, Ils nous disent de partout que le sucre est un grand ennemi, non seulement pour le sport, mais aussi pour une vie saine. Dans le régime, ou dans ce que je prends, j’essaye de l’éviter», A indiqué Alonso.

Fernando Alonso s’est également montré prêt à échanger le champagne sur le podium contre sa nouvelle boisson: «Ce serait mieux. Lorsque vous terminez une course, et si vous êtes sur le podium, vous avez une telle joie qu’ils mettent n’importe quoi sur vous et que vous en profitez. C’est plus un motif de fête pour vos mécaniciens, votre famille, vos gens, mais oui, quand il s’agit de boireJe n’aime pas vraiment boire du champagne, c’est quelque chose que vous n’aimez pas à ce moment-là. Ce serait bien de combiner les deux: célébrer avec votre peuple, mais aussi prendre un bon verre de quelque chose de rafraîchissant ».

L’importance de l’hydratation dans l’alimentation de Fernando Alonso

Fort de son expérience en Formule 1, l’Espagnol attache une importance particulière à l’hydratation: «J’ai eu des épisodes de déshydratation sévères dans certaines courses. En deux, en particulier: l’un était en Malaisie 2005. Le système d’abreuvement que nous avons dans la voiture est tombé en panne et je n’ai rien pu boire pendant la course. Il y avait beaucoup d’humidité, j’ai commencé à transpirer dès les premiers tours. Je me souviens avoir été sur le podium avec une sensation de vertige. Les mécaniciens étaient là-bas et je n’ai vu que des taches. J’étais vraiment faible. Un autre épisode était en 2009. Au Bahreïn, un tuyau de radiateur s’est détaché à l’intérieur de la cabine, il a heurté le siège, il m’a donné une température énorme, j’ai brûlé un peu du côté droit de mon dos. En cas de brûlure, le corps demande beaucoup d’hydratation supplémentaire, donc quand j’ai fini la course, j’étais KO entre les mains de mon «physio» et j’étais une demi-heure avec peu de conscience ».

«Pour tout athlète, la nutrition et l’hydratation sont essentielles. Et pour un pilote, même un peu plus. Nous sommes à l’intérieur d’une cabine fermée avec la combinaison, le casque, tous les vêtements ignifuges et avec la chaleur de la voiture. À l’intérieur de la cabine d’un F1, ils atteignent 55-58 degrés. Une bonne hydratation avant et pendant la course, et récupérer après, est essentielle et nous en prenons généralement grand soin », a-t-il ajouté.

Et c’est qu’un pilote doit généralement perdre plusieurs kilos lors d’une course comme il l’a reconnu Fernando Alonso: «En moyenne, cela dépend des exigences physiques de la piste, aussi des conditions du pays dans lequel vous courez, il y a des pays comme Singapour ou la Malaisie, où les courses sont très physiques, avec beaucoup d’humidité, et vous pouvez perdre jusqu’à quatre kilos à la fin de la course».

La nouvelle boisson de Fernando Alonso est compatible avec un régime sans sucre

Malgré cela, l’Espagnol a mis 39 ans à trouver sa boisson isotonique idéale: «Jusqu’à présent je n’avais pas trouvé le compagnon de voyage idéal pour prendre un verre à mes côtés. Il y a eu un “ boom ” de certaines boissons qui sont entrées dans le moteur, mais Ils ne correspondaient pas à mon style de vie, à me sentir en bonne santé ou à donner une image aux jeunes ou aux gens de la rue qui, vous le savez, est une bonne chose. Que lorsqu’ils vont vous imiter ou suivre la marque que vous portez à ce moment-là, se sentent fiers de ce qu’ils vont essayer, quelque chose de vraiment bien. C’est arrivé maintenant, pas avant car il n’y avait pas ce type de produit ».

Cela a conduit Fernando Alonso à acquérir 10% de RAW Sport Drink, une société dans laquelle le pilote MotoGP est également actionnaire. Aleix Espargaró. RAW accompagnera l’Asturien, qui agira en tant qu’ambassadeur de la marque, pendant le championnat de Formule 1 et dans sa vie de tous les jours.