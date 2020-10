Les 55 buts marqués la saison dernière par Robert Lewandowski a contribué au journaliste de la coupe que le Bayern Munich a remporté. L’attaquant polonais de 32 ans n’a pas perdu un iota de voracité, marquant déjà 10 buts lors des cinq premiers matchs de Bundesliga. Derrière ces chiffres, il y a un secret: un régime curieux mis en place par sa femme Anna Stachurska dans lequel chaque repas commence par le dessert.

Un talent inné pour le football, beaucoup de travail dans la salle de sport et une alimentation soignée sont les ingrédients de La recette de l’objectif de Robert Lewandowski, Attaquant insatiable qui aspire à battre le record de Gerd Müller en Bundesliga (40 buts), en vigueur depuis 48 ans. Le 9 du Bayern compte désormais 10 buts en seulement cinq jours, avec du poker et un triplé en deux matchs. Le régime objectif fonctionne pour lui et est le moins frappant.

Derrière elle se trouve sa femme Anna Stachurska, nutritionniste et combattante de karaté professionnelle, qu’elle a décidé que ses repas commençaient par le dessert. Le Polonais ne se prive de rien dans un régime où il le chocolat est présent, une des passions de l’attaquant, oui, du chocolat noir. Plusieurs de ses coéquipiers de l’équipe nationale ont copié son régime, plus rigoureux les jours de match.

«Le jour du match, mangez beaucoup de protéines. Et il y a toujours du thon au petit déjeuner. Évitez tout ce qui contient du gluten et du lactose. La veille de jouer, après le dîner, encore garnir d’une assiette de riz au lait pour remplir le corps de glucides et de glucose pour jouer le lendemain. Puis, à la reprise, légumes et avocat », a raconté Thiago Cionek, international avec la Pologne.

Moins de temps de jeu, plus de buts

Voir cet article sur Instagram Co to był za wieczór 4 ⚽⚽⚽⚽ strzelił mój mąż @ _rl9 we wczorajszym meczu! Un na pytania “Czym go karmię?” Odpowiem, że to moja słodka tajemnica🤭 ➜ Zdradzę, że dla Was mam podobne pyszności i to aż w 👉 2️⃣2️⃣7️⃣ polskich miastach! Je po à 👉4 miesiącach istnienia @supermenu_by_anna_lewandowska., Bo à oznacza, ZE Polacy pokochali mix wygody ze zdrowym odżywianiem👌 🖤 Pour samo plaisanterie z przepisami w mojej aplikacji @Diet_Training_by_Ann, gdzie w 👉 4️⃣ rodzajach régime znajdziecie ponad 👉1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ pysznych i zdrowych przepisów (tak jak i na blogu) z uwzględnieniem wykluczeń (laktoza, gluten) i sezonowości, co doceniło już ponad 👉 2️⃣, 5️⃣mln Użytkowników na świecie !!!!!!!!!!!!!! Te cyfry mówią même za siebie, dlatego razem z moim sain teamem idziemy po więcej. Więcej zdrowia, więcej szczęścia, więcej… goli! A mon Was ściskamy i zdrowo się uśmiechamy 😉🤭 🖤Dzisiejsze śniadanie z diety Office @supermenu_by_anna_lewandowska _______________________ Quelle nuit? Mon mari a marqué 4 buts ⚽⚽⚽⚽ hier! Et vous demandez «Qu’est-ce que je lui nourris?» C’est mon doux secret🤭 ➜ Je peux vous dire que j’ai des mets similaires pour vous, dans 👉 2️⃣2️⃣7️⃣ villes polonaises! @supermenu_by_anna_lewandowska .vous aimez le mélange de commodité et de saine alimentation👌 Il en va de même pour les recettes de mon application @Diet_Training_by_Ann, avec 👉 4 types de régimes, vous trouverez plus de 1000 recettes délicieuses et saines, y compris les régimes sans lactose et sans gluten et la saisonnalité, qui a déjà été appréciée par plus de 👉 2️⃣, 5️⃣ millions d’utilisateurs! Plus de santé, plus de bonheur, plus… d’objectifs! #annalewandowska #robertlewandowski #SuperMenu # restauration #pologne Un post partagé par 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowskahpba) le 4 octobre 2020 à 11h34 PDT

A 32 ans, Robert Lewandowski a compris que il doit encore doser sa présence sur le terrain. L’attaquant polonais est le partant incontesté mais ne termine plus les 90 minutes de match. Cela signifie moins d’usure mais plus d’intensité lorsqu’il joue, donc lors du dernier match de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort, 68 minutes sur le terrain lui ont suffi pour marquer son triplé.

Début octobre, lors d’un autre match de championnat allemand, il a marqué quatre buts, décidant le match par un penalty en phase finale contre le Hertha Berlin (4-3). A cette occasion, la femme de Lewandowski s’est vantée sur les réseaux sociaux de son mari et s’est identifiée comme la personne responsable du régime du but polonais. “Que dois-je le nourrir?” Commenta Anna et les invita à la suivre pour obtenir des conseils sur l’alimentation. “Plus de santé, plus de bonheur … plus d’objectifs”, a conclu la femme de l’attaquant du Bayern.