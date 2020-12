Secrets de Diego Armando Maradona après sa triste mort. Aujourd’hui, en Argentine, plusieurs médias rapportent leur relation avec le régime de Nicolas Maduro, qui lui a demandé de l’argent pour plusieurs de ses projets, et selon ces sources le la dette que la dictature vénézuélienne a contractée à l’époque avec l’Argentine s’élève à 50 millions de dollars, un montant que la famille «Pelusa» doit désormais réclamer.

Maradona a investi à l’époque dans des entreprises de différents pays, et le Venezuela était l’un d’entre eux. Là, il a d’abord travaillé avec Hugo Chávez puis avec Maduro. L’Argentin avait une excellente relation avec les deux et a défendu la dictature vénézuélienne, qui à son tour a soutenu financièrement différents projets, d’où les 50 millions de dollars que le régime doit désormais à sa famille.

Paroles d’un avocat

Mauricio D’Alessandro, avocat de Matías Morla, en charge de la star jusqu’au jour de sa mort, il a révélé quelques détails sur Radio la Red: «Il y a une somme importante en dollars. De toute évidence, en raison de la relation que Maduro avait avec Maradona et Morla, si tous les héritiers sont d’accord, elle est facilement discernable. Il y a d’autres entreprises de Maradona qui ont à voir avec la fourniture de matières premières, de pétrole … C’est-à-dire que Maradona avait un «négociant» basé en Europe en partenariat avec d’autres personnes qui traitaient avec des entreprises de négoce de céréales contre pétrole. Cela a une valeur commerciale, l’entreprise. Et ils ont aussi des affaires qui se déroulent en ce moment même ».

«C’était une dynamique normale pour lui d’accumuler de grosses sommes à recevoir. Mais à un moment de l’année, Diego s’est rendu au Venezuela, l’a déverrouillé, et le montant a été réduit », disent-ils à propos de ces entreprises de Maradona avec le régime Maduro, qui a consacré quelques mots à« Pelusa »après sa mort:« Un ami a disparu , un frère: un géant sur et en dehors du court. Le peuple vénézuélien est dans votre cœur avec vous, vos filles et vos fils, et avec notre frère Pueblo Argentino ».

Il convient également de rappeler que parmi les objets de valeur que Maradona avait envoyés de Dubaï en Argentine se trouvaient plusieurs cadeaux que le régime vénézuélien de Chávez (et Maduro) lui avait fait, une relation étroite qui n’a pas encore été résolue économiquement.