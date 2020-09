Le grand homme de chaleur Bam Adebayo a réalisé un arrêt défensif remarquable dans les dernières secondes du premier match de mardi contre les Celtics, refusant l’attaquant Jayson Tatum à la jante pour sceller une victoire de 117-114.

Avec environ cinq secondes à jouer et Miami en hausse de deux points, Tatum a dépassé Jimmy Butler sur le périmètre et semblait prêt pour un slam facile à égaler. Au lieu de cela, Adebayo s’est retourné et a écrasé la tentative. Adebayo a ensuite assuré le rebond et a frappé un lancer franc à l’autre bout.

“Beaucoup de gens ne seront pas disposés à faire ce jeu et à se mettre dehors”, a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. “Il vient de faire une grosse sauvegarde pour nous.”

Les joueurs de la NBA qui regardaient l’ouverture de la finale de la Conférence de l’Est ont également été séduits par les efforts du jeune centre, considéré comme l’un des joueurs les plus améliorés de la ligue.

Voici quelques-unes des meilleures réactions des joueurs de la NBA sur les réseaux sociaux au blocage d’Adebayo:

Le blocage de Bam Adebayo sur la tentative de dunk de Jayson Tatum a été le meilleur jeu défensif que j’ai jamais vu en séries éliminatoires !!!! – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 16 septembre 2020