Un homme protégé par un masque tourne le dos aux anneaux olympiques installés à Tokyo .

le report d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et les mesures contre la pandémie de coronavirus représenteront un coût supplémentaire d’environ 2,7 milliards de dollars, a fait savoir le comité d’organisation ce vendredi. Le chiffre a été publié à l’occasion d’une réunion entre le comité d’organisation de Tokyo 2020, le gouvernement japonais et les autorités métropolitaines de la capitale japonaise, hôte des épreuves olympiques qui débuteront le 23 juillet.

Si les coûts associés au report sont pris en compte, tels que extension de la location des salles ou des frais de main-d’œuvre extras, la somme atteint 1,8 milliard de dollars, et le reste est ce que le mesures pour éviter l’infection entre athlètes et spectateurs.

le Le gouvernement métropolitain de Tokyo sera principalement responsable de ce coût supplémentaire, et, dans une moindre mesure, le comité d’organisation des épreuves olympiques et le gouvernement japonais, selon la distribution publiée ce vendredi. Le gouvernement métropolitain de Tokyo devra payer environ 120 000 millions de yens (949 millions d’euros / 1 154 millions de dollars), dont les deux tiers seront consacrés au surcoût du report et le reste aux mesures sanitaires de prévention des infections.

le le comité d’organisation sera chargé de couvrir un total de 103 milliards de yens (815 millions d’euros 991 millions de dollars), uniquement pour le report des tests olympiques, mais il ne couvrira pas les dépenses extraordinaires dues à la pandémie de coronavirus.

Enfin, le gouvernement du Japon versera un total de 71 milliards de yens (561 millions d’euros / 683 millions de dollars), dont près de 79% seront pour les mesures sanitaires.

Selon le budget le plus récent, à partir de décembre 2019, les Jeux Olympiques. de Tokyo 2020 allaient initialement coûter 1,35 billion de yens (10 839 millions d’euros / 12 969 millions de dollars), la majorité partagée entre le comité d’organisation et la ville de Tokyo. Les chiffres ont été fournis à l’issue d’une réunion à laquelle ont participé le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, le président du comité d’organisation, Yoshiro Mori, le PDG du comité, Toshiro Muto, et le ministre des Jeux Olympiques, Seiko Hashimoto.

“Le coût supplémentaire a été réglé conformément à la promesse de partage des rôles (en préparation pour les Jeux olympiques de 2017) “, a déclaré Muto lors d’une apparition devant les journalistes après la clôture de la réunion. Il a également rappelé les mesures qui ont été prises pour réduire le coût des événements olympiques, qui impliquent la simplification des cérémonies d’ouverture et de clôture, entre autres.