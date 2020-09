La route rocailleuse des Oakland Athletics vers un potentiel titre de la Ligue américaine de l’Ouest commence, par coïncidence, à domicile vendredi soir, alors qu’ils entament une série de 14 matchs en 11 jours avec un premier match contre les Padres de San Diego.

Les A (22-12) roulaient, 4 1/2 matchs sur les Astros de Houston, deuxième place, lorsque le fond est tombé la semaine dernière, d’abord avec des pertes consécutives à Houston, puis lorsque le lanceur Daniel Mengden a été testé positif pour le coronavirus.

Trois reports plus tard, les A se retrouvent seulement deux matchs d’avance sur les Astros (21-15) et face à la perspective d’avoir à faire face à trois doubles dans les deux prochaines semaines tout en étant un lanceur plus bas.

S’il y a une lueur d’espoir pour les A, eh bien, il y en a en fait deux.

Tout d’abord, ils ont été autorisés à retourner sur le terrain, heureux d’apprendre que la maladie ne s’est propagée à aucun autre membre de l’équipe.

Et deuxièmement, leurs huit prochains matchs – dont cinq contre les Astros – seront à domicile.

Les A se sont déclarés autorisés à jouer en publiant mardi une déclaration qui disait: “Depuis que les A ont annoncé qu’un membre de l’organisation a été testé positif au COVID-19 le 28 août, tous les tests ultérieurs pour le reste du groupe de voyage – y compris ceux prises mercredi – ont été négatives. “

Mengden, originaire de Houston, est resté derrière tandis que les A sont rentrés à Oakland. Il avait été 0-1 avec une MPM de 3,65 en quatre matchs, dont un départ, cette saison.

La série de trois matchs Oakland-San Diego devrait débuter avec le gaucher de A, Jesus Luzardo, en duel avec le droitier Padres Zach Davies.

Luzardo (2-1, 3.74 ERA) n’a jamais affronté les Padres en deux ans de carrière. Il n’a pas lancé depuis 11 jours depuis sa première défaite de la saison, 3-2 au Texas lundi dernier.

Les A n’ont pas joué depuis qu’ils ont perdu les deux bouts d’un double titre à Houston samedi dernier.

Oakland et San Diego ne se sont pas rencontrés depuis le Jour de l’Indépendance 2018, lorsque les A ont terminé un balayage de quatre séries de saisons.

Les A ont dominé la rivalité entre les ligues californiennes, remportant sept des huit dernières rencontres et 23 sur 33 au total, dont 11 sur 15 à domicile.

Les Padres (23-16) tenteront de changer les choses avec une toute nouvelle distribution de personnages, y compris le démarreur Mike Clevinger, le releveur Trevor Rosenthal, les attrapeurs Jason Castro et Austin Nola, le frappeur désigné Mitch Moreland et le voltigeur Greg Allen, tous acquis via le commerce. dans les jours précédant la date limite du 31 août.

Clevinger était le lanceur perdant, Nola son receveur et Moreland le DH lorsque les Padres ont été battus 2-0 par les Angels de Los Angeles jeudi, mettant fin à une séquence de trois victoires consécutives.

“C’est l’équipe la plus excitante du baseball en ce moment”, a déclaré Clevinger à propos des Padres au nouveau look peu après avoir rejoint le club. “C’est un peu l’endroit où il faut être en ce moment.”

Davies (5-2, 2,61) a obtenu une décision dans ses sept départs cette saison, remportant les trois derniers avec des soutiens offensifs de 14, 13 et 10 points.

Il a lancé avec brio lors de sa seule sortie précédente contre Oakland, accordant deux points sur deux coups sûrs en sept manches dans une victoire 5-4 des Milwaukee Brewers en 2016.

